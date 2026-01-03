Уникальный механизм выживания: в Долине Смерти нашли растение, которое может спасти мир

Аризонская медовая трава растет в три раза быстрее в условиях адской жары.

Реклама

Глобальное потепление ставит под угрозу продовольственную безопасность мира: привычные нам пшеница, кукуруза и соя просто не выдерживают экстремальных волн жары . Однако решение проблемы нашлось в самом аду – в калифорнийской пустыне с «поэтическим» названием – Долина Смерти.

О новом открытии сообщил сайт университета штата Мичиган со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology .

Чемпион по выживанию

Героем исследования стало растение Tidestromia oblongifolia , которое местные жители называют Аризонской медовой травой из-за сладковатого запаха листьев, привлекающего насекомых.

Реклама

Когда ученые попытались вырастить ее в лаборатории в обычных условиях, она чуть не погибла. Но только исследователи воссоздали адские условия пустыни — растение «взорвалось» ростом.

За 10 дней в жаре она утроила свою биомассу .

Ее оптимальная температура для фотосинтеза достигла 45 ° C - это выше, чем у любой известной сельскохозяйственной культуры.

«Это самое жаропрочное растение, которое когда-либо документировали», — заявила профессор Мичиганского университета Сью Рхи.

Механизм выживания

Секрет кроется на клеточном уровне. Ученые обнаружили механизмы, которые никогда раньше не видели у высших растений:

Изменение формы хлоропластов: Органелы, где происходит фотосинтез, приобретают уникальную чашеобразную форму, чтобы лучше улавливать углекислый газ. Миграция митохондрий: «Энергетические станции» клетки перемещаются вплотную к хлоропластам для поддержания энергообмена. Генетический щит: В течение 24 часов после наступления жары в растении активируются тысячи генов, защищающих клетки от повреждений.

Надежда для человечества

Это открытие – не просто интересный факт. Ученые планируют использовать генетические «чертежи» Tidestromia, чтобы сделать обычные культуры более устойчивыми к изменениям климата и волнам аномальной жары.

Реклама

Если удастся скопировать эти механизмы и добавить их в геном пшеницы или сои, человечество сможет получать стабильные урожаи даже в условиях глобального потепления, когда температура на планете постоянно растет ежегодно.

Напомним, календарь природы намного сложнее, чем простое изменение ритма — зима, весна, лето, осень. Обнаруженная во время наблюдений за Землей из космоса странная аномалия с изменениями времен года на планете может повлиять на эволюцию разных видов.