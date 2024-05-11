"Универсальная" кровь станет реальностью: ученые приблизились к решению давней проблемы

Люди с группой крови I(0) представляют собой универсальных доноров, если не учитывать резус-фактор. Но в экстремальных ситуациях, когда переливание крови срочно необходимо многим людям, первой группы крови может оказаться недостаточно.

Группа шведских и датских ученых приблизилась к решению давней проблемы – созданию "универсальной" донорской крови, которая подойдет для переливания каждому человеку.

Об этом пишет Live Science.

Работа в этом направлении ведется с 1980-х годов. Исследователи выяснили, что поверхность эритроцитов покрыта длинными цепочками молекул сахаров. Эти молекулы являются антигенами, то есть, если человеку перелить кровь другой группы, организм отреагирует на нее как на враждебные чужеродные агенты и будет атаковать донорские эритроциты. Подобных антигенов лишена только кровь первой группы.

Ученые выяснили, что некоторые ферменты могут растворять эти цепочки сахаров и превращать кровь любой группы в тип I(0). На первых этапах эксперименты проводили с участием ферментов кофейных зерен, но на последнем этапе исследователи использовали коктейль ферментов бактерий, живущих в кишечнике человека.

Результаты с группой крови III(B) были почти идеальными – 91–96% попыток показали потенциальную совместимость донора и реципиента в пробирке. Но группа II(A) оказалась химически сложнее – пробы были совместимы только в половине случаев, что на самом деле в два с половиной раза улучшило предыдущие результаты.

"Мы буквально охотимся на волшебный фермент или коктейль ферментов, и результат уже очень близко. Теперь нужно доказать, что это безопасно и что эритроциты нормально выживают в кровообращении", – сказал д-р Стивен Спиталник, один из директоров Лаборатории трансфузионной биологии Колумбийского университета, не участвовавший в исследовании.

Исследователи отмечают, что прежде чем этот метод можно будет испытать в клинических условиях, необходимо еще многое сделать. Но они еще на один шаг стали ближе к созданию "универсальной" донорской крови.

Напомним, впервые в истории астронавты вырастили клетки крови человека в космосе. Китайские астронавты выращивали эти клетки в лабораторном модуле две недели.

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