"Упадет великая армия": на 4000-летних вавилонских табличках расшифровали зловещие пророчества

Их обнаружили более 100 лет назад.

Недавно расшифрованный текст, которому 4 000 лет раскрывает приметы смерти и разрушений.

Об этом пишет Mirror.

Четыре глиняные таблички, найденные в Ираке более 100 лет назад, написаны клинописью – языком письменности, который использовался на древнем Ближнем Востоке. По словам экспертов, текст предсказывает падение цивилизаций и царей, а также движение Луны и лунные затмения.

Исследование, опубликованное в Journal of Cuneiform studies, показывает, что таблички, являющиеся частью коллекции Британского музея, демонстрируют "самые старые примеры сборников примет о лунных затмениях, которые когда-либо были обнаружены", принадлежащее авторам Эндрю Джорджу и Дзюнко Танигучи.

Одна из примет свидетельствует: "Затмение омрачается от своего центра одновременно [и] проясняется одновременно: умрет царь, уничтожение Элама". Это касается цивилизации, найденной на территории современного Ирана.

4000-летняя вавилонская табличка / Фото: Trustees of the British Museum

Одно из пророчеств говорило, что "на землю нападет рой саранчи", а также "погибнет скот" и "упадет большая армия". В другой примете говорилось, что регионы Субарта и Аккад столкнутся с разрушением, если "затмение начнется на юге, а затем прояснится: падение Субарта и Аккад". Мор, смертельная болезнь, содержащая бубенную чуму, повлечет за собой хаос, если будет "затмение в вечернюю стражу".

"Истоки некоторых примет, возможно, кроются в реальном опыте — наблюдении предвестника, за которым следовала катастрофа", — сказал Джордж. Он добавил, что "большинство примет, вероятно, были определены с помощью теоретической системы, которая связывала характеристики затемнения с разными приметами", сообщает Live Science.

Таблички, вероятно, были написаны во времена Вавилонской империи, существовавшей примерно с 1890 г. до н.э. до 224 г. н.э. Джордж и Танигучи говорят, что люди в царстве и в Месопотамии верили, что "события в небе были закодированными знаками, размещенными там богами как предупреждение о будущих перспективах живущих на земле". Они добавили: "Те, кто советовал царю, наблюдали за ночным небом и сверяли свои наблюдения с академическим корпусом текстов о небесных явлениях".

Но не все было так плохо для королей, если ночное небо предсказывало им гибель. Дальнейшая проверка примет осуществлялась посредством процесса, известного как "экстиспиция". По словам Джорджа и Танигучи, он содержит осмотр внутренностей животных, чтобы "определить, угрожает ли королю реальная опасность".

Впоследствии люди могли попытаться выполнить ритуалы, чтобы избежать надвигавшейся плохой приметы. NASA отмечает, что древние цивилизации стали искусными в предвидении затемнений и позаботились о том, чтобы "назначить запасных царей, которые бы приняли на себя основную тяжесть божьего гнева".

Настоящий царь оставался невредимым, а непрерывность государственной политики гарантировалась. Бедняга, которого назначили вместо царя, был убит. Таким образом, примета всегда была правильной.

Напомним, археологи обнаружили самый древний календарь в мире. Они полагают, что он может переписать историю.

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