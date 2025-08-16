Упадок цивилизации майя: ученые выдвинули новую теорию

Цивилизация майя существовала сотни лет назад, но до сих пор ее помнят в мире

Около тысячи лет назад на территории современной Мексики цивилизация майя пережила период масштабных климатических потрясений. Химический анализ сталагмитов из пещеры на севере полуострова Юкатан, Мексика показал, что между 871 и 1021 годами н.э. регион пережил серию засух, в том числе одну непрерывную, длившуюся 13 лет. Эти климатические потрясения совпадают с периодом социально-политического упадка цивилизации майя.

Об этом сообщает Phys.

В частности, в периоды сильной засухи в таких центрах, как Чичен-Ица, полностью прекращалась деятельность согласно датам, что может свидетельствовать о переориентации усилий общества на выживание.

«Это не обязательно означает, что майя покинули Чичен-Ицу в эти периоды сильной засухи, но, вероятно, у них были более неотложные дела, о которых стоило беспокоиться, чем строительство памятников, например, родится ли урожай, на который они полагались», — отметил ведущий автор исследования Дэниел Джеймс.

Предыдущие исследования базировались преимущественно на данных из донных отложений озер, которые дают общую картину, но не позволяют установить подробную хронологию. Зато сталагмиты сохраняют климатическую историю с высокой годовой точностью, что позволяет сопоставить ее с историческими записями майя.

По мнению исследователей, такие образцы могут не только уточнить течение событий терминального классического периода, но и предоставить данные о частоте тропических штормов и других климатических явлениях в относительно недавнем прошлом.

Ранее сообщалось, что в северной части Гватемалы, в малоисследованном районе парка Уашактун, археологи обнаружили остатки древнего города цивилизации майя, существовавшего между 800 и 500 годами до н. Новый город окрестили Лос Абуэлос.