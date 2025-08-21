Управление воспоминаниями: как музыка способна «настроить» ваш мозг

С помощью музыки можно улучшить запаивание учебного материала или «стереть» детали травматического опыта

Реклама

Большинство из нас знают, что музыка может сделать жизнь легче: превратить скучную работу в что-то терпимое или поддержать мотивацию во время тренировки. Но что происходит, когда вы включаете песню не во время, а после какого-нибудь события? Именно здесь начинается самое интересное.

О новом исследовании влияния музыки на человеческий мозг пишет Earth.com.

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) обнаружили, что музыка может влиять на качество наших воспоминаний. И дело не в том, есть песня веселой, грустной или даже знакомой, а в том, насколько сильны эмоции она у вас вызывает.

Реклама

«Мы обнаружили, что память на детали опыта меньше зависит от того, была ли музыка положительной или отрицательной или знакомой, чем от эмоциональной реакции, которую люди испытывали во время ее прослушивания», — сказала соавтор исследования профессор Стефани Лил.

Оказалось, что существует оптимальный уровень эмоциональной реакции, помогающий запоминать детали. Слишком сильный или слишком слабый эмоциональный отклик имел обратный эффект: ухудшал память на детали, но улучшал память на всеобщее содержание.

Музыка, память и эмоции

В исследовании приняли участие добровольцы, которым показывали изображения повседневных предметов: апельсинов, ноутбуков, телефонов. После просмотра около 100 изображений они слушали 10 минут классической музыки. Когда их эмоциональное возбуждение вернулось в норму, участников проверяли, что они запомнили. Некоторые изображения были точно такими же, некоторые немного измененными, а некоторые совершенно новыми.

Участники должны были сказать, видели ли они объект раньше и был ли он идентичным, или отличался. Также они отвечали на вопрос о том, как музыка повлияла на их чувства и была ли она знакома. Сама музыка не улучшала память у всех. Но некоторым она очень помогла, особенно когда речь шла об обнаружении того, что изображение походило, но не идентично.

Реклама

Ключевым фактором оказалось самое эмоциональное возбуждение. Участники с лучшей памятью были не те, кто испытывал сильнейшие эмоции, а те, кто испытывал их ровно столько, сколько нужно.

Это имеет смысл: если вы переполнены эмоциями, ваш мозг может размыть детали. Если вам скучно, он может не захотеть хранить их. Именно «золотая середина» помогает подробно запоминать информацию.

Музыка в обучении и терапии

Исследователи говорят, что такая эмоциональная «настройка» может быть полезна в реальных ситуациях. К примеру, прослушивание музыки с умеренным возбуждением после обучения может помочь вам сохранить более точную информацию для экзамена. А вот музыка, вызывающая слишком сильные эмоции, может иметь противоположный эффект.

«Музыка способна влиять на часть вашего мозга, называемую гиппокампом, который важен для превращения опыта в воспоминания», — отметила Лил.

Реклама

Это может помочь в лечении возрастной потери памяти или ранних стадиях болезни Альцгеймера. А для людей с тревогой или посттравматическим стрессовым расстройством музыка может помочь запомнить общий смысл тяжелого опыта, не переживая снова его острые детали.

Вызов состоит в том, что эмоциональная реакция на музыку сильно отличается у разных людей. То, что для одного человека «умеренно возбудимое», для другого может не иметь такого же эффекта. Поэтому направление исследований движется к созданию персонализированной терапии.

«В моей лаборатории мы пытаемся обнаруживать изменения в мозге и когнитивных функциях на ранней стадии. Музыка является неинвазивным, недорогим и легким для персонализации инструментом, и, узнав больше о механизмах, которые связывают ее с памятью, мы можем разработать методы лечения, чтобы предотвратить прогресс болезни», — добавила Лил.

Напомним, наш мозг не может содержать все то количество информации, которое мы ежедневно получаем. Поэтому большинство данных автоматически удаляется, и с этими пустяками часто теряются и важные воспоминания. Ученые дали пять важных советов, как улучшить память и работу мозга.