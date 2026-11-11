Управлять снами возможно: как исследователи научили людей подменять реальность

Сон / © Freepik

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Осознание себя во сне можно тренировать, а влияние на сюжет иногда становится возможным. В небольшом исследовании с участием 38 человек сочетание медитации, специальной виртуальной реальности, дневника и проверок реальности смогло натренировать полностью или частично осознанные сновидения .

Об этом пишет Live Science .

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Осознанный сон начинается с того, что человек прямо во время сна понимает, что видит сон. В основе такого распознавания метапознание, то есть способность замечать и осмысливать собственные мысли.

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Именно его тренировала команда из итальянского Университета Тренто и исследовательского центра Итальянского буддийского союза. Результаты эксперимента были опубликованы в сентябре 2026 года в журнале Frontiers in Psychology. Участники имели небольшой опыт осознанных снов, поэтому исследователи наблюдали, как изменятся их сообщения после занятий.

Как участники учились узнавать сон

Все три группы вели дневники сразу после пробуждения и днем проверяли реальность. Во время такой проверки человек задумывается, спит ли он сейчас, особенно когда замечает что-то странное. Идея состоит в том, чтобы привычка узнавать необычное со временем сработала и во сне.

В виртуальном пространстве исследователи создали необычные ситуации. Объекты нарушали законы физики или изменялись, как только человек отводил взгляд, а сцены неожиданно переключались. Задачей было заметить странность и проверить, сон ли это. На более поздних занятиях участники летали, высоко прыгали и изменяли размер своего тела в симуляции.

Так тренировались 13 человек из экспериментальной группы. Они прошли восемь занятий LucidDreamingVR – дважды в неделю в течение месяца. Каждое включало около 15 минут медитации с наблюдением за ощущениями и мыслями и около 20 минут интерактивных VR-упражнений. Пятая неделя программы прошла уже без виртуальной реальности.

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Еще 13 участников тренировались без VR. Остальные 12 исследовали нейтральные виртуальные локации и искали в них спрятанные бейсбольные мячи. Обе контрольные группы обходились без медитации.

Что показало исследование

Затем удалось зафиксировать 26 полностью или частично осознанных снов, из них семь полностью осознанных и 19 частично. В группе без VR таких снов было 11, а в группе с нейтральной виртуальной реальностью – четыре.

По крайней мере, один полностью или частично осознанный сон описали 11 из 13 участников экспериментальной группы. Полностью осознанный сон хоть раз пережили, по их отчетам, шестеро. К частично осознанным исследователи относили ответы «возможно» на вопрос о том, был ли сон осознанным.

Наибольшее число объединяет и уверенные сообщения и те, в которых сами участники сомневались. Сны описывались дома, без физиологического подтверждения в лаборатории. К тому же, медитацию и специальную VR-программу применяли вместе, поэтому исследование не показывает, какой вклад имела каждая из них.

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Предварительные данные свидетельствуют в пользу комбинированной тренировки осознания во сне, а вот возможное применение этой программы против кошмаров, тревоги или ПТСР еще предстоит исследовать.

Другое направление исследований – активность мозга во время осознанных сновидений . Команда Чагатая Демиреля из медицинского центра Университета Радбауд в Нидерландах с помощью анализа ЭЭГ выявила особенности этой активности по сравнению с обычным сном и бодрствованием. Такие наблюдения дополняют опыты с тренировкой – они помогают описать само состояние, которое люди пытаются научиться распознавать.

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