Уран и Нептун впервые показали в настоящих цветах: как выглядят планеты (фото)

Представления о цветах планет Нептун и Уран были ошибочны, как свидетельствуют исследования, проведенные британскими астрономами.

Об этом пишет BBC.

На снимках космической миссии 1980-х Нептун имел насыщенный синий цвет, а Уран зеленый. Но исследование показало, что две ледяные планеты-гиганты имеют одинаковые оттенки зеленовато-синего цвета.

Выяснилось, что ранние изображения Нептуна были улучшены, чтобы показать детали атмосферы планеты, что изменило ее цвет.

"Они сделали то, что, я думаю, каждый в Instagram сделал бы в какой-то момент своей жизни: они подправили цвета", — сказала профессор астрофизики Эдинбургского университета Кэтрин Хейманс. "Они подчеркнули синий цвет лишь для того, чтобы показать особенности, которые можно увидеть в атмосфере Нептуна, и именно поэтому изображение очень синее, но на самом деле Нептун очень похож на Уран".

Сверху – снимки 80-х годов; Снизу – современное воспроизведение вида планет / Фото: University of Oxford

По словам профессора Патрика Ирвина из Оксфордского университета, руководившего исследованием, астрономам давно известно, что большинство современных изображений двух планет неточно отражают их настоящие цвета.

"Несмотря на то, что искусственно насыщенный цвет был известен в то время среди планетологов – и изображения были опубликованы с объясняющими его подписями – эта разница со временем потерялась".

Доктор Роберт Месси, заместитель директора Королевского астрономического общества, объяснил, что улучшение изображений является обычной процедурой в астрономических исследованиях.

"Было бы глупо смотреть на астрономическое изображение и не думать, что оно было улучшено. Так и должно быть, потому что именно так они обрабатываются, чтобы видеть вещи. Дело не в том, что существовал какой-то заговор с целью скрыть это от публики!".

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Профессор Ирвин и его команда проработали исходные данные, чтобы получить, как утверждается, "точнейшее представление" цвета Нептуна и Урана.

Первоначальная ошибка возникла из-за того, что изображения обеих планет, полученные космическим кораблем NASA "Вояджер-2", содержали изображения в трех разных цветах.

Изображения были рекомбинированы для создания сложных изображений, которые всегда были точно сбалансированы. Контраст был сильно усилен, чтобы выделить детали облаков, полос и ветров планет. В случае с Нептуном оба процесса сделали его более синим, чем он был на самом деле.

В недавнем исследовании ученые использовали данные спектрографа изображений космического телескопа Хаббл и многоблочного спектроскопического обозревателя на очень большом телескопе Европейской южной обсерватории.

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В обоих инструментах каждый пиксель представляет собой непрерывный спектр цветов, что позволяет исследователям воспроизводить настоящие цвета обеих планет.

Анализ показал, что Уран и Нептун имеют схожий оттенок зеленовато-синего, хотя исследователи обнаружили небольшую разницу. Нептун имеет небольшой намек на дополнительный синий цвет, который, как показывает модель, обусловлен более тонким слоем дымки на этой планете.

Исследование также показало, что Уран немного зеленее летом и зимой, когда один из его полюсов устремлен к Солнцу. Но весной и осенью, когда Солнце над экватором, он имеет более синий оттенок.

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