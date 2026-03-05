Уровень моря значительно выше, чем думали: под водой могут оказаться миллионы людей

Океан / © Pexels

Повышение уровня моря из-за изменения климата может представлять большую опасность для прибрежных территорий, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что многие научные работы недооценивали фактический уровень прибрежных вод, что может означать больший масштаб будущих подтоплений.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Ученые проанализировали сотни научных публикаций и оценок риска и выяснили, что примерно 90% из них занижали базовую высоту моря у побережья в среднем на около 30 сантиметров.

По словам соавтора работы, профессора гидрогеологии Университета Вагенингена Филиппа Миндерхауда, причина заключается в несоответствии методов измерения высоты суши и уровня моря. Обе системы работают корректно отдельно, но на границе между сушей и водой возникает так называемая «методологическая слепая зона», когда часть факторов не учитывается.

В частности, многие исследования использовали условную отметку «ноль метров» как уровень моря. В то же время в реальности океан постоянно меняется из-за волн, приливов, течений, ветра и климатических явлений, таких как Эль-Ниньо. В некоторых регионах Индо-Тихоокеанского бассейна фактическая разница может достигать около одного метра.

Новые расчеты показывают, что если к концу века уровень океана поднимется более чем на метр, площадь затопления может быть на 37% больше, чем предполагали предыдущие оценки. В таком случае дополнительно под угрозой окажутся от 77 до 132 миллионов человек.

Наибольшая разница между оценками зафиксирована в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана, где население уже сталкивается с последствиями изменения климата. Климатолог Потсдамского института исследований влияния климата Андерс Леверманн отметил, что риск экстремальных наводнений для жителей этих территорий может быть значительно выше, чем считалось.

Жители тихоокеанских островов уже наблюдают изменения. На архипелаге Вануату береговая линия отступает, пляжи разрушаются, а некоторые дома оказались всего в нескольких метрах от моря во время приливов. В ряде мест прибрежные дороги пришлось переносить вглубь островов из-за подтопления.

В то же время часть ученых считает, что масштабы проблемы могут быть несколько преувеличены. Исследовательница Французской геологической службы Гонери Ле Козанне отмечает, что недостатки в измерениях известны ученым и уже учитываются при планировании прибрежной инфраструктуры.

Эксперты отмечают: более точные данные об уровне моря важны для правительств и городов, которые планируют защиту побережья и адаптацию к изменениям климата. Ошибки в исходных расчетах могут влиять на прогнозирование рисков и расходы на защитные меры.

Новые результаты также появились на фоне отчета ЮНЕСКО, который предупреждает о значительных пробелах в знаниях о том, сколько углерода поглощает океан.

Напомним, что исследование показало, что подводный шум в Арктике быстро растет. Ученые предупреждают, что это может усложнять жизнь морским млекопитающим.