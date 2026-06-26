Устойчивые к лекарствам бактерии могут скрываться там, где их не ищут: ученые обнаружили новую угрозу

Ученые изучают бактерии

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Обычные методы выявления бактерий, устойчивых к антибиотикам, могут упускать значительную часть опасных микроорганизмов. Резистентные бактерии массово колонизируют кожу пожилых людей, оставаясь незаметными для традиционной диагностики.

Об этом сообщает издание Earth.com со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Ученые проанализировали образцы, взятые не только из носа и области около прямой кишки, но и из подмышек и паха жителей домов престарелых в Калифорнии. Именно там было обнаружено значительно больше опасных микробов, чем показывали обычные лабораторные исследования.

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Невидимая угроза на поверхности кожи

В исследовании приняли участие 38 человек из 15 учреждений длительного ухода. Учёные применили три различных метода анализа, в том числе полное ДНК-секвенирование микробиома кожи.

При традиционном культивировании бактерий в лаборатории резистентные организмы были обнаружены лишь примерно у каждого четвертого участника. В то же время генетический анализ показал, что один из устойчивых штаммов кишечной палочки E. coli присутствовал на коже у 27 из 38 жителей, то есть почти в 70% случаев.

Причиной такого расхождения стало то, что стандартные тесты выявляют лишь отдельные маркеры резистентности, тогда как у бактерий могут быть и другие гены, обеспечивающие устойчивость к антибиотикам.

Купание не помогает избавиться от опасных микробов

Исследователи также проверили, влияет ли гигиена на наличие бактерий. Мазки брали через 12–48 часов после купания жильцов.

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Результаты оказались неожиданными: у половины носителей опасный штамм E. coli сохранялся даже после водных процедур. Это свидетельствует о том, что кожа является не временным местом загрязнения, а постоянной средой обитания и размножения устойчивых к лекарствам микроорганизмов.

Один штам — девять установок

Учёные установили, что доминирующий штамм E. coli был практически генетически идентичен у жильцов девяти разных домов престарелых.

Подобные совпадения свидетельствуют о передаче бактерий между людьми или о наличии общего источника распространения. Аналогичную картину обнаружили и в отношении устойчивого штамма Staphylococcus epidermidis, который часто связывают с инфекциями, вызываемыми медицинскими имплантатами и катетерами.

Исследователи также зафиксировали случаи, когда у пациентов одновременно обнаруживались одинаковые штаммы нескольких различных бактерий, что может свидетельствовать об обмене генами резистентности между микроорганизмами.

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Необходимость новых подходов к диагностике

Авторы работы отмечают, что стандартные мазки из носа и прямой кишки существенно занижают масштабы проблемы.

По их мнению, к плановым обследованиям следует добавить осмотр кожи, в частности подмышечных и паховых областей, а традиционные методы культивирования сочетать с ДНК-анализом.

Учитывая старение населения и рост числа людей, находящихся в учреждениях длительного ухода, раннее выявление скрытых очагов резистентных бактерий может стать одним из ключевых факторов в борьбе с инфекциями будущего.

Напомним, что исследователи обнаружили у енотов новую бактерию Escherichia albertii. Этот патоген уже стал причиной нескольких масштабных вспышек острых пищевых отравлений у людей.

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