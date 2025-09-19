Утерянная фреска: как археологи воспроизвели таинственный обряд огнепоклонников

Археологические раскопки.

В горной местности на северо-западе Таджикистана, у реки Зеравшан, расположены руины забытого древнего дворца. Этот величественный комплекс когда-то был сердцем оживленного города на Шелковом пути , вблизи современной Таджикистанской границы с Узбекистаном. Во времена своего расцвета стены дворца были украшены яркими фресками и изысканной резьбой по дереву, большинство из которых были утрачены со временем. Однако недавно археологам удалось воспроизвести одну из самых удивительных фресок.

Забытая цивилизация на Шелковом пути

На протяжении веков дворец был поразительным центром власти Согдианы — родины древнего иранского народа, известного как согдийцы. Одно из самых первых упоминаний о Согдиане датируется V веком до нашей эры, когда эта земля была частью одной из первых мировых империй - Ахеменидской Персидской империи. Позднее, в IV веке до нашей эры. э., Александр Македонский завоевал Согдиану, поглотив эти земли в свою недолговечную, но грандиозную империю.

Спустя семь веков после походов Александра согдийцы достигли своего зенита. Благодаря своему стратегическому расположению между Азией и Европой они стали искусными купцами, торгуя индийскими драгоценными камнями, тибетским мускусом и роскошным мехом. Этот золотой век просуществовал до VIII века, когда большинство регионов захватили исламские силы. Некоторые согдийцы приняли ислам, другие ассимилировались с китайской культурой, а другие просто исчезли. На протяжении нескольких веков согдийцы в значительной степени потеряли свою самобытную культурную идентичность, превратившись в забытую цивилизацию.

Загадка огненной фрески

Хотя большая часть согдийской культуры была утрачена, некоторые их постройки все еще стоят, включая руины роскошного дворца Санджар-Шар. Остатки этого массивного комплекса, построенного в V веке нашей эры, поражают своей архитектурой: многие большие залы были асимметрично расположены вдоль центрального Т-образного коридора. Гостей дворца, вероятно, встречали сокровища со всего старого мира.

В течение десятилетий советские археологи вели раскопки на этом месте, обнаружив множество фрагментов настенных фресок. В 2022 и 2023 годах были обнаружены, пожалуй, самые загадочные фрагменты. Воспроизведенная впервые археологом Майклом Шенкаром из Еврейского университета в Иерусалиме и его командой, фреска показывает четырех жрецов, сопровождающих мальчика в стационарный огненный алтарь. Подобные изображения раньше находили только на оссуариях (склепах для хранения человеческих останков), и даже там они обычно показывали только двух жрецов. Эта фреска уникальна.

"Сцена поклонения огню является редким дополнением к согдийской визуальной культуре", - отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity. — «Она предлагает беспрецедентные сведения о согдийском обществе накануне его упадка».

Жрец во главе процессии, изображенный на коленях, очевидно, был самым важным, но его изображение, к сожалению, хуже всего сохранилось. Он, вероятно, подносил небольшой алтарь к большому, стационарному. Однако такие подношения обычно делались нарисованным или изваянным божествам, а не огненным алтарям. Ученые до сих пор не могут понять, какая именно связь между этими элементами. Еще больше загадок добавляет жрец, одетый в ритуальную повязку на лице, все еще используемом сегодня зороастрийскими священниками, а также лента на его шее — деталь, которая обычно сопровождает только королей и божеств.

Ученые надеются, что согдийцы оставили больше подсказок, чтобы разгадать тайну этой фрески и другие секреты знаменитого Королевского дворца Санджар-Шар.

