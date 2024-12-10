Утерянная гробница Клеопатры: археологиня обнаружила сенсационный артефакт

Клеопатра VII – последняя действующая правительница. Происходила из династии Птолемеев, была потомком ее основателя Птолемея I Сотера, македонского полководца и сподвижника Александра Македонского.

Археолог, занимавшийся поисками давно утраченной гробницы Клеопатры VII, совершил "важное" открытие в месте, которое, вероятно, является последним убежищем легендарной царицы.

Подробности рассказали в издании Daily Mail.

Кэтлин Мартинес, почти два десятилетия посвятившая поискам гробницы, нашла статую, что может изображать настоящее лицо Клеопатры, правившей в 51-30 годах до нашей эры.

Белая мраморная статуя, от которой сохранилась только голова, изображает женщину с мелкими чертами лица: маленьким носом, пухлыми губами и заплетенными волосами.

Клеопатра правила с 51 г. до н. по 30 лет. до н. до дня смерти своей. Она была царицей Египта и последней и самой известной из династии Птолемеев.

В ходе исследований Мартинес и ее команда обнаружили 337 монет с изображением Клеопатры, а также разнообразную керамику, масляные лампы, статуэтки и другие артефакты в храме Тапосирис Магна.

Эксперт долгое время предполагал, что гробница Клеопатры спрятана среди руин этого храма, расположенного над туннелем длиной 4281 фут и глубиной 43 фута под землей. Мартинес считает, что тело царицы было вывезено из дворца из-за туннеля и похоронено в секретном месте.

Однако другие археологи предположили, что найденная статуя может изображать другое королевское лицо.

Критики также поставили под сомнение теорию Мартинеса, утверждая, что Клеопатра была похоронена в городе Александрия, а не в 25 милях от него.

Статуя и другие артефакты, включая монеты с выгравированным изображением лица Клеопатры, а также керамические изделия, масляные лампы, статуэтки и многое другое, были найдены в храмовом комплексе Тапосирис Магна в 25 милях к западу от Александрии

Генеральный секретарь Высшего совета по древним памятникам Египта Мохамед Исмаил Халед назвал открытие в храме Тапосирис Магна очередной "важной находкой". Министерство туризма и древностей Египта отметило, что результаты раскопок имеют большое значение для углубления знаний об архитектуре, культуре и ритуальных практиках эпохи.

Кэтлин Мартинес обнаружила известняковый бюст царя с головным убором фараонов – немесом. Среди других находок – статуя, которую Мартинес считает изображением Клеопатры. Однако некоторые эксперты считают, что черты лица на статуе больше соответствуют изображению принцессы или другого знатного лица.

Кроме того, команда нашла более 300 монет с изображением Клеопатры, амулет с надписью "Справедливость Ра засияла", бронзовое кольцо, посвященное богине Хатхор, а также древние захоронения.

Под маяком Тапосирис Магна исследователи обнаружили большой некрополь с 20 погребальными камерами и гробницу с тремя комнатами.

Мартинес и ее команда обнаружили 337 монет с изображением Клеопатры, а также ряд керамических изделий, масляных ламп, статуэток и других артефактов в храме Тапосирис Магна.

Тапосирис Магна, название которого переводится как "великая гробница Осириса", был посвящен богу Осирису и богине Исиди, считавшейся воплощением Клеопатры. Сложная система тоннелей, связанная с храмом, простирается от озера Марьют до Средиземного моря.

При анализе найденных керамических фрагментов было установлено, что храм был построен в первом веке до нашей эры.

Мартинес предполагает, что Клеопатра могла похорониться в храме после ее самоубийства в 30 году до нашей эры. Она считает, что смерть царицы была частью ритуального апофеоза – перехода в статус богини.

Археолог рассказала, что в 2022 году она обнаружила тоннель, напоминающий знаменитое инженерное сооружение Евпалиноса на острове Самос.

"Если есть хотя бы один процент вероятности, что последняя царица Египта может быть похоронена здесь, моя обязанность найти ее", — заявила Мартинес в 2022 году.

Напомним, ранее археологам удалось обнаружить гробницу дочери правителя провинции Асьют, жившей в период Среднего царства в Древнем Египте. Она была похоронена в гробу, который находился внутри другого гроба.