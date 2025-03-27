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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
1154
Время на прочтение
1 мин

Утерянная легенда о короле Артуре: ученые расшифровали древнюю рукопись

Популярный в Средневековье рассказ дошел до наших дней всего в менее чем 40 экземплярах.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Обнаруженный конкретный фрагмент рассказа содержит два эпизода

Обнаруженный конкретный фрагмент рассказа содержит два эпизода / © Associated Press

Ученые расшифровали древнюю рукопись из цикла легенд о короле Артуре и его учителе Мерлине.

Об этом пишет BBC.

Рукопись случайно обнаружили в 2019 году в библиотеке Кембриджского университета. Его вложили в переплет реестра 1580 года, предназначенного для учета имения Гантингфилд в Саффолке. Так что долгое время библиотекари его не замечали.

Фрагмент подписан как Suite Vulgate du Merlin – один из романов о Мерлине из анонимной серии артуровских преданий. Исследователи считают, что в мире осталось менее 40 экземпляров этого произведения — и каждый из них уникален, ведь его переписывали разные авторы со своим уникальным стилем.

По данным экспертов, "чрезвычайно важный артуровский текст" был написан средневековым писарем между 1275 и 1315 годами. Он рассказывает увлекательное продолжение приключений волшебника Мерлина и юного короля Артура.

Команда исследователей использовала передовые технологии, чтобы восстановить поврежденные участки текста, которые невозможно прочитать, а также определила тип чернил.

Напомним, исследователи обнаружили неизвестную страницу из Библии. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
1154
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