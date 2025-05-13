"Утерянное море" под США: как школьник наткнулся на озеро, которое не может исследовать даже наука

Подводное озеро "Потерянное море" в Суитуотере, штат Теннесси. / © iflscience.com

Реклама

В 1905 году в штате Теннесси 13-летний Бен Сэндс наткнулся на гигантское подземное озеро, исследуя пещеры Крейгхеда. Протиснувшись сквозь узкий туннель, он оказался в просторном зале, частично заполненном водой, простиравшейся дальше, чем достигал свет его фонаря. Так было найдено "потерянное море" - подземное озеро, до сих пор не имеющее определенных границ.

Об этом пишет IFL Science.

Сегодня исследователи знают, что видимая часть озера достигает 243 метров в длину и 67 метров в ширину. Но подлинные его масштабы до сих пор остаются загадкой: дайверам удалось нанести на карту всего 13 акров (более 5 га), и конец водоема они так и не обнаружили. Озеро признано самым большим подземным в Северной Америке и имеет статус национального природного памятника США.

Реклама

Когда озеро пытались “разведать” с помощью радужных форелей - туда выпустили рыб, надеясь, что они найдут другие выходы. Хотя форели не смогли убежать, они адаптировались к темноте, потеряли часть пигментации и научились просить еду у лодочников.

Пещеры Крейгхед, известные еще со времен народа чероки, сохраняют следы человеческого присутствия на протяжении веков - от артефактов коренного населения до граффити солдата Конфедерации 1863 года. Здесь также были найдены останки гигантского плейстоценового ягуара, предположительно погибшего, пытаясь выбраться из подземелья.

Сейчас эта уникальная система пещер и подземного озера ежегодно привлекает более 150 тысяч туристов — но ее глубины еще ждут своих исследователей.