Утерянную бесценную средневековую книгу нашли в школьной библиотеке

Emendatio vitae / © Popular Science

В библиотеке английской школы-интерната, существующей уже 474 года, десятилетиями хранилась средневековая рукописная книга, ошибочно идентифицированная как второстепенный текст. Новое исследование показало: на самом деле это самое древнее и единственное известное полное издание трактата Emendatio vitae (“Исправление жизни”) одного из самых влиятельных авторов позднего Средневековья – Ричарда Ролла.

Об этом рассказывает Popular Science.

Открытие сделал исследователь средневековой литературы Тимоти Гловер из Университета Бергена (Норвегия), повторно проанализировавший манускрипт, известный в каталоге как MS 25. По его словам, рукопись содержит оригинальный латиноязычный текст Ролла без позднейшего редакторского изменения – чего не сохранилось.

Кто такой Ричард Ролл

Ричард Ролл / © Popular Science

Ричард Ролл, известный также как "Ричард-отшельник", родился примерно в 1300 году в Йоркшире. Он большую часть жизни прожил в одиночестве и умер в 1349 году, вероятно, во время эпидемии Черной чумы. Несмотря на это, Ролл был одним из самых читаемых авторов своего времени: до наших дней дошло более 650 рукописей с его произведениями – гораздо больше, чем с текстами Джеффри Чосера.

Его латиноязычный труд Emendatio vitae считался своеобразным духовным пособием для средневекового читателя и описывал 12 этапов внутреннего совершенствования человека.

Как удалось установить подлинную ценность рукописи

Манускрипт MS 25 хранится в Шрусберийской школе с 1607, однако впервые был описан учеными только в 1920-х. Ранее считалось, что часть текста была дописана позже, но новый криминалистический анализ, опубликованный в журнале Mediaeval Studies , опроверг эту версию.

Ключом к открытию стало одно слово – meliphono . Это вымышленный термин, который Ролл использовал для описания духовного "ангельского пения" как высшего опыта единения с Богом. Это слово встречается только в его произведениях и больше нигде в литературе того времени.

Именно наличие этого уникального термина в рукописи позволило с уверенностью заявить: MS 25 является подлинным и полным оригиналом произведения Ролла.

"Прямая линия связи с автором"

По словам Гловера, сейчас он – единственный человек со времен Средневековья, прочитавший этот текст, осознавая, что держит в руках оригинал.

"Это очень важная рукопись. Она создает прямую связь с автором, который заслуживает значительно большего признания", - подчеркнул исследователь.

Открытие не только проливает свет на духовную культуру Средневековья, но и демонстрирует, что бесценные исторические артефакты могут годами оставаться незамеченными даже в школьных библиотеках.

