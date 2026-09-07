Утерянный мир в пещере: ученые обнаружили останки неизвестных птиц в возрасте миллиона лет

Попугай кеа в Новой Зеландии / © pexels.com

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В Новой Зеландии исследователи обнаружили уникальную пещеру Moa Eggshell с останками птиц и животных в возрасте около миллиона лет. В частности, находка включает в себя ранее неизвестные виды древних попугаев и нелетающих пастушек, исчезнувших из-за климатических изменений и суперизвержения задолго до появления людей.

Об этом пишет Space Daily.

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Рассыпанная по полу пещеры Moa Eggshell скорлупа моя яиц в свое время стала причиной появления ее названия. Однако позже исследователи выяснили, что это далеко не самая ценная находка.

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Уникальная птичья группировка в пещере в Новой Зеландии

Пещера Moa Eggshell расположена вблизи Уайтомо на Северном острове Новой Зеландии. В слоях под скорлупой ученые обнаружили уникальную для современного мира птичью группировку. Среди находок — древний попугай, огромная нелетающая пастушка, голубь, родственный австралийским видам, а также несколько вымерших представителей фауны.

В пещере исследовали 21 фрагмент костей. Их важность заключается не только в останках, но и в геологическом контексте, в котором их нашли.

Кости оказались между двумя слоями вулканического пепла с уже известным возрастом. На потолке и стенах пещеры сохранились остатки игнимбрита Нгарома, которому около 1,55 млн лет. Над ископаемыми остатками расположен слой пепла, связанный с извержением Киднаперса около миллиона лет назад. Верхний предел последовательности определяет сталагмит в возрасте примерно 535 тыс. лет.

Авторами исследования стали Тревор Уорти из Университета Флиндерса и Пол Скофилд из Кентерберийского музея. По словам ученых, ископаемые отложения со столь четкими временными границами случаются нечасто. Именно благодаря этому пещера считается древнейшей из известных на Северном острове.

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Среди находок — два неизвестные ранее виды птиц

В отложениях идентифицировали 12 таксонов птиц. Два из них ранее науке не были известны. Один из новых видов получил название Strigops insulaborealis. Это древний родственник современного какапо — большого ночного попугая, ныне выживающего только на островах и в заповедниках, защищенных от хищников.

Строение костей лап свидетельствует, что древняя птица имела более слабые ноги, чем современные какапо. Это может указывать на меньшую приспособленность к лазанию по деревьям и даже частично сохраненную способность летать. Однако для окончательного подтверждения этой гипотезы ученым необходимы дополнительные останки.

Второй неизвестный ранее вид — Porphyrio claytongreenei, большая нелетающая пастушка. Его назвали в честь Уоррена Клейтона-Грина, владельца земельного участка, способствовавшего проведению раскопок. Новый вид принадлежал к той же группе, что современный такахе и вымерший северный такахе. Ученые предполагают, что он мог быть предком обеих этих птиц.

Еще одной важной находкой стал голубь, родственный австралийским бронзовокрылым голубям. Раньше подобных птиц в ископаемых останках Новой Зеландии не находили.

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Древние лягушки оказались удивительно похожими на современных

В том же слое ученые обнаружили четыре вида лягушек рода Leiopelma. Они очень напоминают современных представителей этой группы, до сих пор живущих в Новой Зеландии.

Таким образом, в то время как птичье население претерпевало значительные изменения, лягушки оставались почти такими же.

Исследователи предполагают, что небольшие влаголюбивые животные, живущие среди лиственных осадков, могли лучше адаптироваться к изменениям окружающей среды. Большие птицы, напротив, больше зависели от определенных типов леса.

Климат и масштабное извержение изменили экосистему

«Изменения лесных и кустарниковых сред обитания заставили популяции птиц перезапуститься», — сказал Скофилд.

Одной из причин масштабных изменений стали ледниковые и межледниковые циклы. Из-за них леса и кустарники долгое время меняли свое расположение.

Значительное влияние оказало и мощное извержение Киднаперса из вулканического центра Мангакино. Оно выбросило около 1200 куб. м магмы, а вулканическим пеплом были покрыты десятки тысяч квадратных километров Северного острова.

Ученые считают, что подобные изменения могли не только уничтожать предыдущие экосистемы, но и создавать условия для появления новых видов птиц. От трети до половины видов, найденных в пещере, больше не встречаются на младших ископаемых достопримечательностях Новой Зеландии.

По мнению команды Уорти, птичья группировка, существовавшая в пещере, существенно отличалась от фауны, которую застали люди по прибытии на острова около 750 лет назад.

Какапо пережили миллионы лет перемен, но оказались под угрозой из-за людей

Одна из эволюционных линий, представленная в пещере, испытала суперизвержение, климатические колебания и исчезновение 11 других видов птиц. Однако в новейшей истории какапо оказались на грани вымирания. Их численность за несколько поколений резко сократилась из-за ввезенных хищников — кошек, горностаев и крыс.

В то же время, программа сохранения вида демонстрирует положительные результаты. На минувшей неделе Департамент охраны природы Новой Зеландии сообщил о рекордной численности какапо за весь период восстановления — 325 птиц. В этот показатель вошли 90 птенцов сезона размножения 2026 года, переживших первые 150 дней жизни.

Программа восстановления популяции стартовала в 1995 году, когда в природе оставался всего 51 какапо.

Операционная менеджер программы Дейдре Верко назвала нынешний сезон рекордным, однако заметила, что работы для полного восстановления вида еще много.

Кстати, исследователи сняли на глубине около 400 м редких панцирных морских петухов, которые из-за толстой чешуи похожи на креветок и умеют ходить не только вперед, но и задом наперед и боком. Восемь плавников-лучей морских петухов эволюционировали в конечности для хождения и одновременно работают как сенсорные органы, помогающие искать добычу вроде рецепторов вкуса.

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