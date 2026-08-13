Утраченная ветвь эволюции: ученые разгадали тайну доисторического гиганта, найденного в Шотландии

Ученые раскрыли тайну доисторического гиганта из Шотландии. Фото: Мэтта Гампейджа, Northern Rogue Studios

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Палеонтологи совершили сенсационное открытие , исследовав гигантские окаменевшие останки странного организма, который доминировал на суше примерно 400 млн лет назад. Оказалось, что этот загадочный гигант разрушает все современные представления о биологии, ведь у него нет аналогов среди нынешних живых существ.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Гигант, живший до появления деревьев

Таинственный организм под названием Prototaxites существовал в позднем силурийском и девонском периодах, задолго до того, как земную твердь покрыли привычные нам леса. Благодаря найденным окаменелости ученые установили, что некоторые экземпляры этого существа достигали потрясающих 8 метров в длину, что делало его самым живым объектом на суше.

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Столповидные остатки этого гиганта находили по всему миру, следовательно, он играл чрезвычайно важную роль в ранних экосистемах нашей планеты. На протяжении целых 165 лет вокруг этих останков шли ожесточенные научные споры: одни исследователи считали монстра гигантским грибом, а другие — представителем абсолютно неизвестной группы организмов.

Уникальные находки в Шотландии

Точку в этих многолетних дебатах смогли поставить специалисты из Эдинбургского университета и Национального музея Шотландии. Они сосредоточили свое внимание на виде Prototaxites taiti, невероятно детализированные останки которого были найдены в шотландском графстве Абердиншир и датируются четырьмястами миллионами лет.

"Эта порода невероятна, ведь она является одной из старейших окаменевших наземных экосистем в мире, и благодаря качеству сохранения мы можем применять такие новаторские подходы, как машинное обучение на молекулярных данных", - пояснил ведущий автор исследования Корентин Лорон.

Ученый добавил, что в музейных коллекциях хранится еще много материалов из этого региона, которые позволят провести дополнительные сравнительные исследования. Именно идеальное состояние этих находок позволило современным ученым заглянуть внутрь окаменелости и изучить ее микроскопическую анатомию на уровне, который был просто недоступен предыдущим поколениям специалистов.

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«Это действительно увлекательно — сделать такой серьезный шаг вперед в дискуссии по Prototaxites, которая длится уже около 165 лет», — поделился эмоциями старший автор исследования доктор Сэнди Гетерингтон.

Почему это точно не гриб

Заглянув под микроскоп, исследователи увидели внутреннюю структуру, полностью перечеркнувшую старую «грибную» теорию. Организм состоял из трех разных типов трубчатых структур, среди которых были большие трубки с толстыми стенками и удивительными плотными шаровидными участками, которые создавали чрезвычайно сложную трехмерную сеть.

Биологи подтверждают, что такое сложное ветвление тканей просто не существует в царстве грибов, поэтому отнести гиганта к этой категории невозможно. Чтобы убедиться в своей правоте, ученые подключили химический анализ и инфракрасную спектроскопию.

Они сравнили химический отпечаток монстра с настоящими ископаемыми грибами, найденными в той же шотландской породе. Оказалось, что у настоящих грибов сохранился химический след хитина и специфического пигмента, тогда как в тканях Prototaxites этих фирменных «грибных» веществ не было вообще.

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«Наше исследование, объединяющее анализ химии и анатомии этой окаменелости, убедительно доказывает, что Prototaxites не может быть отнесен к группе грибов», — подчеркнула соавтор научной работы Лора Купер.

В результате ученые пришли к выводу, что этот восьмиметровый столб был представителем отдельной, полностью вымершей линии сложной жизни. Это был своеобразный эволюционный эксперимент природы по созданию больших наземных форм, навсегда потерявшийся в глубине веков и не оставивший после себя никаких современных потомков.

Напомним, монстр из «Удивительных чудес» оказался вполне реальным . Американские биологи нашли в подводных пещерах неизвестное до сих пор существо, скрывающееся в темноте, и назвали его в честь мистического Демогоргона из популярного сериала.

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