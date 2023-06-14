Утро и день на Марсе – марсоход Curiosity сделал новые фото планеты

Марсоход NASA Curiosity сделал фотографии утра и дня на Марсе. На одном снимке объединили утро и день. Фото представляет собой художественную интерпретацию пейзажа с добавлением цвета к двум черно-белым панорамам, снятым навигационными камерами Curiosity.

Фото на своем сайте опубликовал в NASA.

Снимки были сделаны 8 апреля 2023 в 9:20 и 15:40 по местному марсианскому времени. К частям фото, сделанных утром, был добавлен синий цвет, а к частям, сделанным во второй половине дня – желтый.

Утро и день на Марсе. / Фото: NASA

Марсоход NASA Curiosity сделал фотографии Марса.

Этот снимок был сделан недалеко от горы Эолида, возвышающейся в кратере Гейла на Марсе и высотой в 5 км. Этот кратер марсоход исследует почти 11 лет. На переднем плане можно увидеть часть самого марсохода с антеннами и ядерным источником энергии. Также в кадр попало устройство для изучения радиации на Марсе, данные которого ученые используют для понимания того, как защитить от вредного излучения будущих первых астронавтов на Красной планете.

Напомним, марсоход Curiosity обнаружил на Марсе скалу в виде книги, высеченной водой – фото.

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