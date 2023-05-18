Увлекательное существо: ученые показали, как выглядело первое животное на Земле (фото)

Это исследование положило конец длительным дискуссиям о том, что морские губки были первыми животными.

Команда Калифорнийского университета узнали, что медузоподобное животное по имени ктенофор является первым существом на планете. В первое появилось 700 миллионов лет назад — по сравнению с динозаврами, рожденными 230 миллионов лет назад.

Об этом пишет Daily mail.

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Это исследование также положило конец длительным дискуссиям о том, что морские губки были первыми животными, поскольку их окаменелости датируются примерно 600 миллионами лет. Ктенофоры имели восемь комплектов ресниц, расположенных по бокам, которые они использовали, чтобы продвигаться сквозь океаны, когда путешествовал под поверхностью.

Трудно знать, какими они были, поскольку они были животными с мягким телом и не оставили прямых окаменелостей. Но мы можем использовать сравнение живых животных, чтобы узнать наших общих предков. Это увлекательное — мы смотрим в глубокое прошлое, где у нас нет надежды получить окаменелости, но, сравнивая геномы, мы узнаем многое об этих очень ранних предках", — рассказал Дэниел Рохсар, профессор Калифорнийского университета и соавтор исследования.

Как выглядели первые животные на Земле

Как выглядели первые животные на Земле

Напомним, ученые узнали больше о загадочной экзопланете рядом с Землей.

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