Ужасная находка: археологи обнаружили братскую могилу IX века с останками великана

Найденные черепа. Фото: Кембриджский университет

Реклама

В загородном парке Вандлбери близ Кембриджа археологи наткнулись на погребальную яму IX века, в которой обнаружили 10 человеческих останков. Среди них — скелет мужчины необычайного роста, который, по данным анализа, перенес операцию на черепе.

Об этом сообщило издание Live Science.

Во время летних учебных раскопок 2025 года команда специалистов и студентов нашла на окраине древнего городища железного века яму длиной около 4 метров. В ней лежали четыре полных скелета, отделенные черепа и кости ног — все принадлежали молодым мужчинам. Археологи указывают, что сочетание целых и расчлененных скелетов, а также следы возможного связывания людей свидетельствуют об их насильственной смерти.

Реклама

Радиоуглеродное датирование одного из скелетов отнесло его к 772-891 годам. Ученые предполагают, что захоронение может быть связано с противостоянием между саксами и викингами, ведь территория нынешнего Кембриджа в тот период была пограничной зоной. В то же время на костях не обнаружили типичных боевых травм, поэтому погибшие, вероятно, не погибли в битве.

Наибольшее внимание исследователей привлек молодой человек в возрасте 17-24 года. Его рост достигал примерно 1,95 м — нетипичный показатель для того времени. На черепе зафиксировали овальное отверстие диаметром 3 см, которое могло быть результатом трепанации. Остеологи предполагают, что у мужчины могла быть опухоль гипофиза, вызвавшая гигантизм и головную боль, а операция могла быть попыткой уменьшить давление внутри черепа.

Найденные черепа. Фото: Кембриджский университет

Это первое за почти полвека обнаружение человеческих останков в пределах студенческих раскопок Вандлбери. Далее специалисты планируют провести ДНК-исследования и химический анализ, чтобы определить происхождение и состояние здоровья похороненных мужчин и подтвердить, были ли среди них викинги.

Напомним, археологи обнаружили новые доказательства того, что ритуалы обезглавливания и публичной демонстрации черепов были значительно более распространенными среди народов железного века на территории современной Испании, чем считалось ранее.