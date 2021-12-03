Уже 1890 аппаратов: SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Это уже 33 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 48 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом заявила компания-разработчик SpaceX, - пишет "Интерфакс".

Также Falcon 9 также вывела на орбиту два новых спутника геопространственной разведки американской компании BlackSky, которые, в том числе будут выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Это уже 33 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 17 в текущем году. Предыдущая партия из 51 спутника Starlink была запущена 13 ноября.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1890 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в девятый раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике примерно 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Специальное спасательное судно SpaceX должно выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения ракеты спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа, а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее космическое командование США заявило, что Россия во время испытаний противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию на низкой околоземной орбите более 1,5 тыс. обломков, по которым можно вести мониторинг.

В то же время, американские военные замечали, что в результате испытаний на орбите появятся сотни тысяч более мелких обломков, отследить которые будет невозможно.

Кроме того, сообщалось, что по меньшей мере 14 обломков угрожали МКС и международному экипажу из семи человек. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявлял, что "испытания России значительно увеличили опасность астронавтов и космонавтов на МКС".

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