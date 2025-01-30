В 1000 раз больше, чем должно быть: ученые обнаружили сверхмассивные черные дыры

Космический телескоп Уэбб обнаружил в ранней Вселенной сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, имеющие аномально большую массу по сравнению с их галактиками. Согласно новым данным, масса этих черных дыр может составлять до 10% массы галактики, что почти в 1000 раз больше, чем они должны быть.

Об этом сообщило издание Live Science.

Телескоп Уэбб нашел черные дыры с массой, в миллионы раз превышающей массу Солнца, которые существовали уже через миллиард лет после Большого взрыва. Однако согласно моделям, для формирования подобных объектов необходимо более одного миллиарда лет.

Астрономы обнаружили, что черные дыры в маленьких галактиках, которые на фотографиях телескопа Вебб выглядят как "красные точки", начали расти значительно раньше, чем считалось. Эти галактики существовали уже через 1,5 млрд лет после Большого взрыва, то есть еще до того, как Вселенная достигла своего нынешнего возраста в 13,8 млрд лет.

Красный цвет галактик на снимках объясняется ярким излучением из аккреционного диска черной дыры — облака газа и пыли, которое черная дыра поглощает. Это излучение настолько сильное, что способно затмить свет звезд в этих галактиках.

Исследователи обнаружили, что сверхмассивные черные дыры могут активно расти даже в небольших галактиках. Хотя точные механизмы этого процесса еще не выяснены, ученые предполагают, что это могло произойти из-за быстрого поглощения материи в ранней Вселенной. Кроме того, высокая плотность газа в таких галактиках могла способствовать более компактному расположению звезд, и когда эти звезды умирали, они превращались в черные дыры. Впоследствии эти черные дыры сливались, образуя одну огромную.

Напомним, ученые раскрыли тайну атмосферы спутника Сатурна.

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