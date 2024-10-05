В 30 раз тяжелее Земли: ученые обнаружили новую планету

Планета находится очень близко к своей звезде.

Астрономы обнаружили новый мир на расстоянии 685 световых лет от нас. Эта планета, получившая название TOI-5005 b, вращается вокруг похожей на Солнце звезды.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Планета примерно в шесть раз больше Земли и в более чем 30 раз тяжелее нашей планеты. Планета находится на расстоянии 685 световых лет от нас, ее радиус в 6,25 раза больше радиуса Земли, а масса в 32,7 раза больше, чем у нашей планеты. Таким образом, плотность этого мира составляет 0,74 г/см3.

Планета TOI-5005 b совершает полный оборот вокруг своей звезды за 6,31 земных дней. В то же время она удалена от звезды на расстояние всего 0,066 астрономических единиц. Это около 10 млн км. Для сравнения – Земля удалена от Солнца на 150 млн км. Расчеты показали, что средняя температура на планете составляет 767 градусов Цельсия.

Ученые говорят, что яркость звезды TOI-5005 делает недавно открытую планетную систему отличным кандидатом для изучения ее атмосферных и орбитальных характеристик.

Напомним, астрономы нашли маленькую планету, масса которой составляет 37% от массы Земли.

Читайте также: