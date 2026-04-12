Африка удивляет мир необычным явлением: как возвращают к жизни пеньки

В центральной части Танзании фермеры наблюдают необычное явление – деревья снова появляются там, где их вырубили десятки лет назад. И для этого не высаживают новые саженцы.

Речь идет не о чуде, а о подходе к восстановлению природы, известному как естественная регенерация под контролем фермеров (FMNR). В регионе его также называют “Кисики Хай”, что означает “живой пень”.

Лес, никогда не исчезавший

Даже после вырубки дерева его корневая система часто остается в живых. Со временем из пней начинают прорастать новые побеги. Обычно они выглядят слабыми и напоминают кусты, но обладают большим потенциалом.

Суть метода FMNR – в отборе сильнейших побегов и обрезке лишних. Так растение направляет ресурсы на развитие нескольких стеблей. В то же время фермеры защищают их от скота, который может уничтожить молодые побеги.

Почему не работает массовая высадка

В засушливых регионах, в том числе в Сахеле, до 80% высаженных деревьев не выживают. Причина – нехватка воды и ухода.

В отличие от саженцев, пни уже имеют глубокую корневую систему, которая извлекает влагу из почвы. Поэтому восстановленные деревья имеют гораздо больше шансов на выживание.

Как работает система

Международная организация Justdiggit вместе с местными партнерами помогает внедрять этот подход в Танзании. Фермеры самостоятельно определяют, какие пни оставить, обрезают их и регулярно ухаживают за растениями.

Этот метод прост и может применяться каждый год без значительных затрат.

Впечатляющие результаты

По официальным данным, в Танзании уже восстановлено более 15 миллионов деревьев, а площадь восстанавливаемых территорий составляет сотни тысяч гектаров.

В общей сложности в стране более 45 миллионов гектаров лесов, из которых подавляющее большинство — это естественно восстановленные экосистемы.

Как это влияет на жизнь

Восстановление деревьев улучшает условия для сельского хозяйства: появляется больше тени, снижается температура почвы, лучше сохраняется влага. Это помогает урожаям переживать засуху.

Фермеры отмечают, что даже качество продукции меняется, например, овощи растут лучше под защитой деревьев.

Главное условие успеха

Впрочем, этот подход требует постоянного ухода. Речь идет не об одноразовой акции, а о долгосрочной практике: обрезке, контроле выпаса и участии общин.

Эксперты подчеркивают: естественное восстановление может быть очень эффективным, но только при правильном управлении. Главная задача – не просто восстановить деревья, а сохранить их в будущем.