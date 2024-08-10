В Африке нашли "детеныша дракона": потомки мифического Уробороса могут исчезнуть навсегда

В пустынях Южной Африки обитает удивительная рептилия, похожая на маленького дракона. Если броненосцевая ящерица испытывает опасность, она сворачивается в кольцо и кусает свой хвост, за что ученые назвали ее Ouroborus cataphractus, что означает "бронированный Уроборос".

Об удивительном существе пишет IFL Science.

Такое поведение обеспечивает миниатюрному дракону лучшую защиту от пустынных хищников – ее тело покрыто крепкой чешуей с шипами, как панцирем. Когда ящерица сворачивается в кольцо, хищники не могут добраться до ее уязвимого живота.

Но это не единственная особенность этого вида ящериц. В отличие от большинства рептилий, броненосцевая ящерица не откладывает яйца, а рождает живых детенышей. Живорождение – это обременительный процесс для матерей, но он помогает защитить потомство от таких опасностей окружающей среды, как сильная жара и хищники.

Самка может даже кормить свое потомство после его рождения, что практически неслыханно среди рептилий и типично для млекопитающих и птиц.

Современные Уроборосы живут в трещинах скал большими группами в несколько десятков особей. Они выходят наружу только для охоты на насекомых и принятия солнечных ванн.

Несмотря на отличную приспособленность к суровым условиям жизни, броненосцевые ящерицы, к сожалению, оказались на грани вымирания и могут исчезнуть навсегда. И причиной тому стало их удивительное сходство с драконами, что соблазняет людей держать этих существ как домашних животных.

aproveitando que a segunda temporada de House of the Dragon ta chegando, resolvi vender unos filhote de dragão! é super seguro, gente! e não cresce nada não! confia!



PS o bichin на самом деле Ouroborus cataphractus pic.twitter.com / — daniel dos santos (@dsviolonista) Июнь 10, 2024

Этот вид занесен в Красную книгу МСОП как "близкий к уязвимым", а его вывоз за пределы Южной Африки запрещен без специального разрешения. Однако браконьерство и контрабанда диких животных до сих пор процветают в стране, что угрожает существованию популяции броненосцевых ящериц.

Напомним, популяцию одной из самых редких кошек в мире удалось восстановить. Иберийской рыси, обитающей на Пиренейском полуострове, больше не грозит вымирание.

Читайте также: