В Африке нашли доказательства древнейшей в мире кремации: детали открытия

Археология

Археологи обнаружили в Малаве (Центральная Африка — ред.) древнейший известный костёр на континенте. Около 9500 лет назад группа охотников-собирателей провела сложный ритуал кремации взрослой женщины, что явилось первым задокументированным случаем такой практики в регионе.

Об этом сообщается в исследовании международной команды ученых, опубликованном на сайте Йельского университета.

Раскопки проводились у подножия горы Хора — гранитного холма, который использовался для захоронений тысячелетий. Однако одна находка существенно отличалась от других. Исследователи натолкнулись на слой пепла, который содержал фрагментированные остатки человека.

Для реконструкции событий учёные применили современные методы микроскопического анализа и биоархеологии. Оказалось, что это было не случайное сожжение, а целеустремленный обряд.

Анализ костей показал, что кремированное лицо было женщиной невысокого роста в возрасте от 18 до 60 лет. Ее тело сожгли вскоре после смерти при очень высокой температуре — более 500°C. Для поддержки огня использовали не менее 30 килограммов древесины и травы, что требовало значительных усилий от группы.

Самой большой загадкой стало отсутствие определенных частей скелета.

«Странно, но в костре не было никаких фрагментов зубов или костей черепа. Поскольку эти части обычно хранятся во время кремации, мы считаем, что голову могли удалить перед сожжением», — заявила соавтор исследования Элизабет Савчук.

Почему это открытие важно

Ранее считалось, что охотники-собиратели не практиковали столь ресурсозатратные ритуалы. Однако это открытие заставляет переосмыслить представление о социальной жизни древних людей.

Ученые предполагают, что женщина имела особый статус в своем обществе, поскольку с другими умершими на этой территории подобных манипуляций не проводили. Среди пепла также были найдены каменные орудия, которые могли быть погребальными дарами.

