В Африке обнаружили новый вид древнего предка человека (фото)

Международная группа ученых сделала важное открытие в Африке: найдены новые ископаемые останки и новый вид древних предков человека. Ученые обнаружили, что Australopithecus и древнейшие представители рода Homo сосуществовали на одной территории примерно 2,6-2,8 миллиона лет назад.

Об этом пишет издание phys.

Изученные останки происходят из исследовательского участка Леди-Герару в Эфиопии. С 2015 по 2018 годы там было собрано 13 зубов, принадлежащих новому виду Australopithecus. Кроме того, на участке найдены останки ранних Homo, уже известных ученым после открытия челюсти LD 350 в 2013 году.

Работа под названием «New discoveries of Australopithecus and Homo from Ledi-Geraru, Ethiopia» опубликована в престижном журнале Nature. Проект Леди-Герару возглавляют ученые Аризонского государственного университета. Эта территория уже известна как место открытия старейшего представителя рода Homo и первых каменных орудий Олдованской культуры.

Ученые убеждены, что зубы Australopithecus из Леди-Герара принадлежат новому виду, а не знаменитому Australopithecus afarensis, известному по прозвищу «Люси». Это подтверждает, что представители этого вида не существовали моложе 2,95 млн лет.

«Эти открытия разрушают распространенное представление о линейной эволюции человека от обезьяны до неандертальца и современного человека. Эволюция — это не прямая линия, а ветвистое дерево со многими исчезнувшими видами», — отмечает палеоэколог Кей Рид из ASU.

Что именно найдено

Тринадцать зубов, которые дают ключевую информацию о новом виде Australopithecus и ранних Homo. Это важно, потому что пока зубы — единственный материал, на основе которого можно сделать выводы о новом виде. Для окончательного определения понадобятся дополнительные останки.

Ученые определяют возраст находок благодаря вулканическому пеплу, который содержит кристаллы полевого шпата. Эти кристаллы позволяют точно датировать слои породы, в которых были похоронены окаменелости. Таким образом можно воссоздать геологический контекст и возраст зубов — примерно 2,6-2,8 миллиона лет.

Исследование также позволяет реконструировать среду, в которой жили ранние гоминины. Современные рассеченные_badlands_ Леди-Герару резко отличаются от рельефа древних времен: тогда реки текли через растительные ландшафты, образуя мелкие озера, которые то расширялись, то сужались.

Важный вопрос для палеоантропологов: питались ли ранние Homo и новый вид Australopithecus одинаково? Соперничали ли они за ресурсы или делились ими? Встречались ли они ежедневно? Пока ответа на эти вопросы нет, и исследователи продолжают изучение эмали зубов, чтобы получить дополнительные данные о питании этих видов.

«Каждое новое открытие напоминает нам, что нужны дополнительные остатки, чтобы понять историю наших предков. Чем больше находок, тем точнее мы можем воссоздать жизнь гомининов,» — подчеркивает Рид.

Команда проекта Леди-Герару состоит из многочисленных ученых и полевых исследователей, преимущественно из Аризонского государственного университета или его выпускников.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые идентифицировали новый вид предков человекапо челюсти возрастом 1,4 миллиона лет. Они установили, что окаменелая челюсть, найденная еще в 1949 году в Южной Африке, принадлежит неизвестному ранее виду рода Paranthropus — вымершего родственника человека.