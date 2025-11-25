В Африке впервые за тысячи лет извергся вулкан Хайли-Губби: пепел достиг авиавысот (видео, фото)

Извержение вулкана. Фото: @vcdgf555.bsky.social

Реклама

В регионе Афар на северо-востоке Эфиопии активизировался щитовой вулкан Хайли-Губби, который считали спящим еще со времен последнего ледникового периода. Мощный столб пепла поднялся на высоту, где проходят межконтинентальные авиамаршруты, а его шлейф уже накрыл большие территории соседних стран.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Вулкан расположен в зоне уникального тектонического узла, где сходятся Аравийская, Нубийская и Сомалийская плиты. Именно здесь, в пределах Восточно-Африканской рифтовой системы, континент постепенно расходится пополам, что сопровождается интенсивной вулканической активностью.

Реклама

В этом районе уже есть постоянно действующие вулканы, в частности Эрта-Але — известный своим самым продолжительным лавовым озером. Другое извержение — Даббаху в 2005 году — тогда вызвало серию землетрясений и образование 500-метровой трещины. Однако нынешний взрыв Хайли-Губби, по предварительным признакам, может превзойти масштабы предыдущих событий.

Хайли-Губби входит в горный хребет Эрта-Але и расположен всего в 15 км от активного вулкана. Местное население очень немногочисленное, что уменьшает риски для людей, но затрудняет получение оперативной информации с места. Много данных пока поступают со спутников.

Исторических свидетельств о предыдущих извержениях этого вулкана не сохранилось: некоторые потоки лавы находятся над отложениями возрастом 8200 лет и свидетельствуют о давней активности, однако ее масштабы и точное время остаются неизвестными из-за ограниченных геологических исследований.

Консультативный центр по вопросам вулканического пепла в Тулузе уже предупредил авиакомпании об опасном районе. По отдельным наблюдениям, пепел достигал 15 км в высоту. В облаке над вулканом наблюдали и редкое явление — вулканические молнии. Также зафиксировано большое облако диоксида серы, которое разнесли ветры разных высот: верхние слои движутся на северо-восток над Красным морем, нижние — на северо-запад. Предположение о возможном пирокластическом потоке на низких уровнях специалисты уже отвергли.

Реклама

Виверження вулкану. Відео: @vcdgf555.bsky.social

Напомним, в подводной сокровищнице Юкатана ученые нашли вымерших существ ледникового периода. Уникальные окаменелости хищников ледникового периода нашли