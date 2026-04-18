В Амазонии нашли 350 км древних дорог возрастом 2700 лет: что известно

На границе Бразилии и Боливии ученые обнаружили разветвленную систему древних дорог общей протяженностью около 350 километров. Речь идет о 955 отдельных объектах, которые удалось идентифицировать благодаря анализу спутниковых снимков. Исследуемая территория охватывает примерно 134 400 квадратных километров.

По данным радиоуглеродного датирования, самые древние дороги появились около 763 года до нашей эры и использовались примерно до 950 года нашей эры. Их связывают с цивилизацией аквари, которая обитала в этом регионе. Позже, ориентировочно с XII века, началась новая волна строительства, связанная с возникновением курганных поселений.

Исследователи обращают внимание на геометрию этих дорог: большинство из них проложены чрезвычайно прямолинейно и имеют признаки тщательной планировки. Некоторые сохранили искусственно сформированный профиль и приподнятые края, что, по словам авторов работы, свидетельствует об использовании сложных инженерных подходов.

Ранние дороги, связанные с культурой аквари, обычно были шире, но короче — около 500 метров. Они расходились от больших геоглифов — земляных конструкций, которые имели церемониальное значение. Часто эти объекты ориентированы по сторонам света, что может указывать на связь с астрономическими наблюдениями.

Ученые предполагают, что такие дороги могли выполнять не только практическую функцию, но и играть роль в ритуалах. В частности, они могли использоваться для символического передвижения между различными пространствами — видимым и духовным.

Зато дороги, связанные с курганными поселениями, были более узкими и, вероятно, имели более утилитарное назначение. Они могли обеспечивать связь между поселениями, а также использоваться для транспортировки товаров. Около 40% этих путей ведут к рекам, что свидетельствует об их роли в деятельности, связанной с водными ресурсами.

В то же время примерно половина дорог, отходящих от курганов, не имеет четко определенного завершения и исчезает в лесном массиве. Исследователи предполагают, что они могли вести к сельскохозяйственным участкам или же иметь ритуальное значение.

Несмотря на значительный объем данных, окончательно определить функции всех дорог пока невозможно.

Напомним, археологи зафиксировали под немецкими полями древний римский канал, который соединял Рейн с военной гаванью. Сооружение оставалось судоходным в течение нескольких веков.