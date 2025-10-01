В Амазонии нашли самое высокое дерево: оно почти вдвое превысило рекорд

Дерево-рекордсмен. Фото: Тобиас Джексон

В тропических лесах Бразилии нашли нового гиганта — дерево, установившее рекорд высоты для Амазонии. Оно оказалось почти вдвое выше предыдущего «чемпиона».

Об этом сообщило издание IFLScience.

Амазония, самый большой тропический лес планеты с примерно 400 миллиардами деревьев, не славилась рекордами по высоте. Только в 2019 году Национальный институт космических исследований Бразилии с помощью лазерного сканирования обнаружил в отдаленном регионе между штатами Пара и Амапа деревья более 80 метров. Среди них рекордсмен достигал 88,5 метра.

Во время экспедиции ученые подтвердили эти данные и наткнулись на группу деревьев одного вида — диниции высокой (Dinizia excelsa). До тех пор считалось, что это растение вырастает максимум до 60 метров, однако реальные измерения опровергли представление ботаников: многие деревья превышали 75-80 метров.

Предыдущий рекордсмен Амазонии тоже принадлежал к этому виду, но был почти на 30 метров ниже. Почему новые гиганты выросли настолько высоко, пока загадка. По мнению экологов Тобиаса Джексона и Сами Рифаи, этому могли поспособствовать изменения в лесах после бурь или человеческой деятельности, что обеспечило деревьям больше света. В то же время их удаленность от промышленных зон дала им шанс сохраниться веками.

Несмотря на открытие, Амазония все еще уступает другим регионам мира по высоте деревьев. Абсолютный рекорд принадлежит секвойе вечнозеленой, по имени Гиперион, растущей в Национальном парке Редвуд (США) и достигает 115,92 метра. Считается, что физиологический предел высоты деревьев составляет примерно 120 метров.

