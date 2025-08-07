В Амазонке обитает рыба-гигант арапайма: как она выглядит и можно ли её есть

Пресноводный гигант арапайма (фото:akva-service) / © 1i.com.ua

Реклама

Арапаима — одна из крупнейших пресноводных рыб в мире, обитающая в бассейне реки Амазонки на территории Бразилии, Гайаны и Перу. По словам местных жителей, этот гигант может достигать 4 метров в длину и весить до 200 килограммов. Из-за чрезмерного улова в дикой природе теперь чаще встречаются экземпляры длиной 2–2,5 метра.

Об этом пишет Akva-Service.

Уникальные особенности

Крепкий «панцирь»: Чешуя арапайма настолько прочна, что служит надежной защитой от пираний. Ее модуль упругости в 10 раз выше, чем у человеческой кости.

Дыхание воздухом: Из-за низкого содержания кислорода в воде Амазонки арапаима приспособилась дышать атмосферным воздухом. Она всплывает на поверхность каждые 10–20 минут, используя примитивные лёгкие.

Питание: Этот хищник охотится не только на рыбу, беспозвоночных и грызунов. Он также может выпрыгивать из воды, чтобы схватить птиц, сидящих на ветках деревьев.

Самки арапаимы становятся половозрелыми в 5 лет. Нерест проходит в засушливый сезон (с февраля по апрель). Рыба роет гнездо на песчаном дне, куда откладывает икру. Самец охраняет икру, а самка — территорию. Родители защищают мальков в течение трех месяцев.

Пресноводный гигант арапайма. / © 1i.com.ua

Мясо арапайма считается деликатесом, а ее большая чешуя используется для изготовления украшений. Из-за своей зависимости от поверхностного дыхания рыба становится уязвимой для браконьеров. В неволе арапаима живет около 15–20 лет и нуждается в аквариуме объемом не менее 4000 литров.

Реклама

Напомним, лето — идеальное время для рыбалки. Особенно на Днепре, который является самой большой рекой Украины и настоящим раем для рыбаков. В его водах водится около 50 видов рыб, поэтому поймать здесь можно много интересного.