В Англии обнаружили руины римского города и сотни уникальных артефактов

Археологи нашли золотые монеты, ювелирные изделия.

Остатки крупного римского торгового поселения были обнаружены группой археологов, работавших вдоль строящейся в Англии высокоскоростной железнодорожной сети High Speed 2.

Об этом пишет Saudi Gazette.

Также читайте Археологи раскопали 2000-летнюю синагогу на месте рождения Марии Магдалины

Среди найденных артефактов были сотни римских монет, ювелирные изделия, керамика и пара оков.

Поскольку рядом с римскими руинами была найдена дорога железного века и более 30 круглых домов, археологи считают, что село железного века превратилось в богатое римское поселение.

Считается, что со временем этот район развивался и становился богаче, строились новые дороги и каменные строения.

Помимо сооружений, используемых для промышленных целей, были обнаружены и фундаменты построек, применявшихся для бытовых задач.

Также исследователи обнаружили 300 римских монет, свидетельствующих о значительной роли торговли, проходившей через этот район. Стеклянные сосуды, декоративная керамика, ювелирные изделия и остатки косметики, такие как минерал галенит, измельченный и смешанный с маслом для создания макияжа, – тоже были среди находок.

Среди других интересных археологических находок следует отметить терракотовую статуэтку в виде собачьей головы, найденную в Риме.

Выяснить породу животного ученым пока не удалось из-за маленьких размеров статуи.

В заповеднике "София Киевская" обнаружили уникальные археологические находки | Новости Украины

Напомним, в гробницах на Кипре, принадлежащих к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, похожий на те, которые носила жена царя.

Читайте также: