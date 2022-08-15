В Англии обнаружили военный корабль США, который разыскивали более 100 лет (видео)

Группа глубоководных дайверов из Великобритании заявила, что у английского побережья установила место кораблекрушения американского эсминца "Джейкоб Джонс".
Корабль потопила торпеда германской подлодки в 1917 году, в разгар событий Первой мировой.
Об этом сообщает The New York Post.
По данным историков, только 46 из 110 матросов удалось спастись на плотах, прежде чем в течение 8 минут корабль пошел ко дну.
По некоторым данным, после затопления экипаж немецкой подлодки вытащил двух военнопленных из холодных вод и сообщил по рации на американскую базу о необходимости в спасательных кораблях.
Из-за того, что эсминец водоизмещением более 1000 тонн затонул очень быстро, место его кораблекрушения на протяжении более ста лет оставалось тайной.
Ранее стало известно, что в Филиппинском море обнаружили американский военный корабль, затонувший на рекордной глубине — 6895 метров.
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