Антарктида / © Associated Press

Антарктида сегодня остается континентом без отпечатков лап, но еще столетие назад ее лед впервые ступили собаки. Первые хаски прибыли сюда 1899 вместе с экспедицией норвежца Карстена Борхгревинка, став незаменимыми спутниками исследователей во время экстремальных зимовок.

Об этом говорится в материале Т4.

В течение "Героической эры" собаки играли ключевую роль в попытках покорения Южного полюса экспедициями Роберта Скотта и Дугласа Моусона. Они тащили тяжелые сани, обеспечивали логистику и даже становились источником пищи для истощенных полярников в критических ситуациях. Драматический случай Моусона, вынужденный употреблять мясо своих хаски после потери припасов, привел к гибели его коллеги Ксавье Мерца от гипервитаминоза А, что подчеркнуло опасность континентальной диеты.

На протяжении большей части XX века собаки оставались на научных станциях, помогая полярникам передвигаться и поддерживать моральный дух. Однако с развитием снегоходов и других механических средств они постепенно лишились своей практической необходимости.

Окончательное решение о выселении собак было принято в рамках Протокола об охране окружающей среды к Договору об Антарктике. Международное сообщество решило, что присутствие чужеродных видов на континенте противоречит принципам сохранения уникальной экосистемы. В 1964 году был введен общий запрет на ввоз иностранной флоры и фауны, однако собаки еще три десятилетия оставались исключением.

В начале 1990-х годов научная необходимость хаски была признана нулевой. Главным аргументом стало избегание биологического загрязнения: вирус чумы собак, который может передаваться местным тюленям и быть для них смертельным, и риск нарушения экосистемы из-за охоты на пингвинов или тревоги их гнезд.

Последние собаки покинули Антарктиду в феврале 1994 года. Это событие завершило почти столетнюю эпоху использования животных на континенте, оставив его территорию для научных исследований и дикой природы, свободной от антропогенного вмешательства.

Антарктическая мошка (Belgica antarctica) потеряла крылья в процессе эволюции, поскольку полеты в условиях антарктических штормов приводили бы к неизбежной гибели и чрезмерным энергозатратам.