В Антарктиде есть "Кровавый водопад": почему лед там становится красно-оранжевым

Кровавый водопад / © Фото из открытых источников

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В Антарктиде на краю ледника Тейлора есть место, которое уже более века называют "Кровавым водопадом". На фоне белого льда там проступают насыщенные красно-оранжевые пятна, действительно напоминающие следы крови. Однако необычный цвет не связан с чем-то живым подо льдом. Его причина — соленая вода, богатая железом.

Об этом говорится в материале Space Daily.

Почему водопад имеет такой цвет

"Кровавый водопад" расположен в Сухих долинах Мак-Мердо - одном из самых холодных и засушливых мест на Земле. Из-под сотен метров льда там периодически просачивается рассол, насыщенный растворенным железом.

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Пока эта вода находится во льду, она почти не контактирует с кислородом. В такой среде железо остается в растворенной форме и не имеет яркого цвета.

Кровавый водопад. / © Фото из открытых источников

Когда рассол выходит на поверхность и контактирует с воздухом, железо окисляется. Именно этот процесс придает льду красно-оранжевый оттенок. Подобное химическое превращение происходит, когда железо ржавеет.

Как появилось название "Кровавый водопад"

Это место описали еще в 1911 году во время экспедиции Роберта Фолкона Скотта "Терра Нова". Геолог Гриффит Тейлор, в честь которого назвали ледник, обратил внимание на удивительную окраску льда.

Сначала исследователи предполагали, что красный цвет может создавать водоросли. Однако позже выяснилось, что дело не в организмах на поверхности, а в железе, поступающем из подледникового рассола.

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Откуда берется вода

Вода, питающая Кровавый водопад, — это не обычная талая вода, а очень соленый рассол. Из-за высокой концентрации солей он остается жидким даже при температурах, при которых пресная вода давно бы замерзла.

Этот рассол хранится в подледниковом резервуаре и время от времени выходит на поверхность из-за трещин в леднике. Ученые считают, что эта вода была изолирована от внешнего мира очень долго – от тысяч лет до более миллиона лет, однако точный возраст до сих пор не установлен.

В этой темной и почти бескислородной среде существует микробная жизнь. Эти микроорганизмы выживают без солнечного света, используя соединения серы и железа в качестве источника энергии.

Почему это не просто "ржавчина"

Долгое время "Кровавый водопад" объясняли обычной ржавчиной - оксидами железа, которые красят лед. Но исследование 2022 показало, что все сложнее.

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Команда ученых под руководством Элизабет Склюты и микробиолога Джилл Микутски выяснила, что красный цвет связан не с типичными кристаллическими минералами оксида железа.

В образцах обнаружили крошечные аморфные наносферы — микроскопические частицы, богатые железом, но также с содержанием хлора, кремния, кальция и магния. Они формируются, когда растворенное в рассоле железо окисляется после контакта с воздухом.

Именно потому, что эти частицы не имеют упорядоченной кристаллической структуры, предварительные методы анализа могли их не замечать.

Почему "Кровавый водопад" интересует исследователей Марса

Это место важно не только для изучения Антарктиды. Сухие долины Мак-Мердо считают одним из ближайших земных аналогов марсианских условий: там очень холодно, сухо, а почвы содержат много солей и сульфатов.

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Подледниковый рассол с железом и микроорганизмами помогает понять, могла ли жизнь существовать в подобных скрытых водных средах на Марсе или под ледяной оболочкой спутников других планет.

Исследователи также проверяли, смогли ли инструменты марсоходов распознать подобные отложения на другой планете. Оказалось, что аморфные частицы могут быть сложными для выявления стандартными методами, поэтому это важное предостережение для будущих миссий.

Что еще остается неизвестным

Основное объяснение "Кровавого водопада" хорошо подтверждено: под ледником есть соленый рассол, богатый железом, который краснеет после контакта с кислородом.

Однако часть деталей до сих пор требует уточнения. Ученые не имеют точного ответа, сколько времени эта вода была изолирована подо льдом. Также состав красных частиц может быть уточнен благодаря новым методам анализа.

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Несмотря на это, у главной загадки уже есть объяснение. Ледник кажется "кровавым" не из-за мистического явления, а из-за химии: вода, долго находившаяся в темноте без кислорода, выходит на поверхность, встречается с воздухом — и меняет цвет.

Напомним, ранее мы сообщали, что ледник Туэйтса в Антарктиде, который часто называют «Ледником Судного дня», может вскоре потерять один из главных природных барьеров, сдерживающий его движение в океан.

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