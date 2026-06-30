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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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В Антарктиде есть вулкан, ежедневно выбрасывающий золото: что о нем известно

Вулкан постоянно бурлит лавовым озером и, по данным исследований, выбрасывает в атмосферу микроскопические кристаллы золота.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Вулкан Эребус

Вулкан Эребус / © Getty Images

В Антарктиде на острове Росса находится вулкан Эребус. Это самый южный активный вулкан в мире, имеющий постоянное озеро раскаленной лавы.

Об этом говорится в материале Science Alert.

В выходящих из вулкана газах ученые обнаружили микроскопические частицы кристаллического элементарного золота.

Согласно исследованию 1991 года, опубликованному в Geophysical Research Letters, Эребус ежедневно выбрасывает около 80 граммов микроскопической золотой пыли. Частицы могут разноситься на расстояние до 1000 километров.

Эребус считается единственным известным вулканом в мире, выбрасывающим именно кристаллические частицы элементарного золота.

Следы золота ранее находили и в выбросах других вулканов, в частности, Килауэа на Гавайях, Этны в Италии, Августина на Аляске и Эль-Чичона в Мексике. Но в случае Эребуса золото имеет необычную форму – это почти геометрические микрокристаллы.

Исследователи собирали образцы снега у кратера, газового шлейфа из лавового озера и воздуха в 1000 километрах от вулкана. Во всех образцах они обнаружили микроскопические частицы чистого золота.

Под электронным микроскопом эти частицы выглядели как сложные граненые кристаллы. Некоторые из них достигали примерно 60 микрометров в диаметре.

Ученые предполагают, что золото может выходить из скамьи в составе летучих соединений с хлором или серой. Когда вулканические газы охлаждаются, оно кристаллизуется и оседает на антарктическом льду.

Впрочем, окончательного ответа на эту загадку пока нет. Ученые предполагают, что уникальная способность Эребуса выбрасывать золотую пыль может быть связана с ее химическим составом, температурой или особенностями геологии.

Ранее мы рассказывали, что в Антарктиде на краю ледника Тейлора есть место, которое уже более века называют "Кровавым водопадом". На фоне белого льда там проступают насыщенные красно-оранжевые пятна, действительно напоминающие следы крови. Однако необычный цвет не связан с чем-то живым подо льдом. Его причина — соленая вода, богатая железом.

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Дата публикации
Количество просмотров
118
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