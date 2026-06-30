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В Антарктиде есть вулкан, ежедневно выбрасывающий золото: что о нем известно
Вулкан постоянно бурлит лавовым озером и, по данным исследований, выбрасывает в атмосферу микроскопические кристаллы золота.
В Антарктиде на острове Росса находится вулкан Эребус. Это самый южный активный вулкан в мире, имеющий постоянное озеро раскаленной лавы.
Об этом говорится в материале Science Alert.
В выходящих из вулкана газах ученые обнаружили микроскопические частицы кристаллического элементарного золота.
Согласно исследованию 1991 года, опубликованному в Geophysical Research Letters, Эребус ежедневно выбрасывает около 80 граммов микроскопической золотой пыли. Частицы могут разноситься на расстояние до 1000 километров.
Эребус считается единственным известным вулканом в мире, выбрасывающим именно кристаллические частицы элементарного золота.
Следы золота ранее находили и в выбросах других вулканов, в частности, Килауэа на Гавайях, Этны в Италии, Августина на Аляске и Эль-Чичона в Мексике. Но в случае Эребуса золото имеет необычную форму – это почти геометрические микрокристаллы.
Исследователи собирали образцы снега у кратера, газового шлейфа из лавового озера и воздуха в 1000 километрах от вулкана. Во всех образцах они обнаружили микроскопические частицы чистого золота.
Под электронным микроскопом эти частицы выглядели как сложные граненые кристаллы. Некоторые из них достигали примерно 60 микрометров в диаметре.
Ученые предполагают, что золото может выходить из скамьи в составе летучих соединений с хлором или серой. Когда вулканические газы охлаждаются, оно кристаллизуется и оседает на антарктическом льду.
Впрочем, окончательного ответа на эту загадку пока нет. Ученые предполагают, что уникальная способность Эребуса выбрасывать золотую пыль может быть связана с ее химическим составом, температурой или особенностями геологии.
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