В Антарктиде есть вулкан, ежедневно выбрасывающий золото: что о нем известно

Вулкан Эребус / © Getty Images

Реклама

В Антарктиде на острове Росса находится вулкан Эребус. Это самый южный активный вулкан в мире, имеющий постоянное озеро раскаленной лавы.

Об этом говорится в материале Science Alert.

В выходящих из вулкана газах ученые обнаружили микроскопические частицы кристаллического элементарного золота.

Реклама

Согласно исследованию 1991 года, опубликованному в Geophysical Research Letters, Эребус ежедневно выбрасывает около 80 граммов микроскопической золотой пыли. Частицы могут разноситься на расстояние до 1000 километров.

Эребус считается единственным известным вулканом в мире, выбрасывающим именно кристаллические частицы элементарного золота.

Следы золота ранее находили и в выбросах других вулканов, в частности, Килауэа на Гавайях, Этны в Италии, Августина на Аляске и Эль-Чичона в Мексике. Но в случае Эребуса золото имеет необычную форму – это почти геометрические микрокристаллы.

Исследователи собирали образцы снега у кратера, газового шлейфа из лавового озера и воздуха в 1000 километрах от вулкана. Во всех образцах они обнаружили микроскопические частицы чистого золота.

Реклама

Под электронным микроскопом эти частицы выглядели как сложные граненые кристаллы. Некоторые из них достигали примерно 60 микрометров в диаметре.

Ученые предполагают, что золото может выходить из скамьи в составе летучих соединений с хлором или серой. Когда вулканические газы охлаждаются, оно кристаллизуется и оседает на антарктическом льду.

Впрочем, окончательного ответа на эту загадку пока нет. Ученые предполагают, что уникальная способность Эребуса выбрасывать золотую пыль может быть связана с ее химическим составом, температурой или особенностями геологии.

Ранее мы рассказывали, что в Антарктиде на краю ледника Тейлора есть место, которое уже более века называют "Кровавым водопадом". На фоне белого льда там проступают насыщенные красно-оранжевые пятна, действительно напоминающие следы крови. Однако необычный цвет не связан с чем-то живым подо льдом. Его причина — соленая вода, богатая железом.

Реклама

Новости партнеров