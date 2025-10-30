В Антарктиде нашли "капсулу времени": что скрывает лед возрастом шесть миллионов лет (фото)

Ученые нашли в Антарктиде воздух возрастом шесть миллионов лет. Фото: COLDEX Collaboration

Ученые выяснили, что фрагмент льда, найденный в Восточной Антарктиде, содержит воздух, которому около шести миллионов лет. Это — самый древний из известных науке образцов льда, который позволяет увидеть атмосферу Земли в далеком прошлом.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

Исследователи из Центра изучения древнейшего льда (COLDEX) отметили, что уникальный образец был найден в районе холмов Аллан на юго-востоке Антарктиды. Именно здесь команда исследователей обнаружила фрагмент ледяных пород с крошечными пузырьками воздуха, которые сохранились с доисторических времен.

Как пояснила ведущий автор работы, геофизик Сара Шеклтон из Океанографического института Вудс-Хоул, найденные образцы являются «климатическими снимками», демонстрирующими, каким был воздух на Земле в период, когда планета была значительно теплее. По ее словам, этот лед почти вдвое старше древнейших известных ранее ледяных кернов, возраст которых не превышал 2,7 миллиона лет.

Ледяные керны — это цилиндрические образцы, которые бурят из толщи ледников для анализа прошлого климата. Обычно, чтобы добраться до самых старых слоев в Восточной Антарктиде, нужно бурить на глубину более двух километров. Однако в холмах Аллан лед поднялся ближе к поверхности благодаря ветрам и морозу — его можно обнаружить уже на глубине 100-200 метров.

Во время нескольких полевых сезонов команда COLDEX получила три керна и определила их возраст по изотопам аргона. С помощью лазерной спектроскопии также проанализировали изотопы кислорода в талой воде. Данные свидетельствуют: в течение миллионов лет климат в этом регионе постепенно охлаждался, и температура упала примерно на 12 °C.

Один из образцов — грязный базальный лед с минимальным содержанием газов — может оказаться еще старше шести миллионов лет. Исследовательница предполагает, что это может быть повторно замерзшая вода, образованная в более теплых условиях, однако точное происхождение этого слоя пока остается загадкой.

Ученые считают, что такие находки — настоящая «машина времени», которая позволяет воссоздать историю атмосферы и климата планеты. Дальнейшее исследование древнего льда поможет лучше понять природные изменения климата и сравнить их с современными процессами глобального потепления.

«Мы считаем, что лишь немного прикоснулись к возможному, и впереди еще много данных, как новые измерения, так и новые керны. Исходя из того, что мы нашли до сих пор, мы считаем, что может быть еще более древний лед, который еще предстоит открыть», — отметила Шеклтон.

Один из образцов льда. Фото: COLDEX Collaboration

Напомним, ученые впервые обнаружили микроорганизмы, которые фиксируют азот под арктическим льдом — явление, которое ранее считали невозможным.