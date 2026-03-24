В Антарктиде нашли загадочные пирамиды: чьи следы скрыты под снегом и льдом

Пирамиды в Антарктиде напоминают египетские / © NASA

Реклама

Независимый исследователь Джей Андерсон обнаружил на картах Google Earth в Антарктиде загадочные структуры, которые по своей форме и расположению зеркально повторяют знаменитые египетские пирамиды . Эта находка сразу вызвала в Сети волну теорий о существовании на ледяном континенте древней цивилизации или даже скрытой инопланетной базы.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Что увидели исследователи на картах

Загадочные формации расположены в южной части гор Элсворта – одного из самых строгих и тяжелодоступных регионов Антарктиды. Центральная структура возвышается примерно на 1370 метров, имеет четыре отвесных склона, а по бокам от нее из-под снега выглядят еще две меньшие пирамидовидные вершины.

Реклама

Наблюдатели сразу заметили, что расположение этих трех антарктических пиков визуально повторяет диагональное планирование пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина на плато Гиза. Некоторые пользователи Сети предположили, что это является абсолютным доказательством смещения земной коры, в результате которого поверхность нашей планеты кардинально изменила свое положение, похоронив во льду чрезвычайно развитую древнюю цивилизацию.

Научное объяснение загадки

Несмотря бурные фантазии конспирологов, ученые просят не искать мистику там, где работает физика. Геологи уверяют, что пирамидальная форма этих гор формировалась в течение сотен миллионов лет благодаря природной эрозии.

"Это горные образования, созданные подвижными ледниками и эрозией, а не инопланетянами с лазерами", - подчеркнул эксперт и автор пособия по расследованию НЛО Найджел Уотсон.

Ученые объясняют, что горы приобрели такую форму из-за процесса морозного выветривания. Во время более теплых периодов вода и снег затекают в мелкие трещины скал. Когда температура падает, вода замерзает, расширяется и действует как клин, постепенно откалывая огромные куски породы, формируя таким образом гладкие и стремительные грани. Специалисты отмечают, что такие образования являются типичными нунатаками – скалистыми горными вершинами, выступающими над поверхностью ледника.

Реклама

Напомним, новое исследование подвергает сомнению всю историю Древнего Египта. Согласно анализу эрозии камня, Хеопс мог только «отремонтировать» пирамиду , построенную неизвестной цивилизацией еще во время ледникового периода.