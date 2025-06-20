В Антарктиде обнаружили новый вид рыбы-дракона, живший подо льдом сотни тысяч лет

Akarotaxis gouldae (слева) по сравнению с Akarotaxis nudiceps (справа). Фото: Эндрю Корсо

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На западе Антарктического полуострова ученые идентифицировали новый вид рыбы-дракона — Akarotaxis gouldae, которая эволюционировала в изоляции более 780 тысяч лет. Рыбу ошибочно считали другим видом, пока генетический анализ не выявил ее уникальность.

Об этом сообщило издание earth.com.

Генетический анализ показал, что она отделилась от своего ближайшего родственника еще 780 тысяч лет назад — в начале последнего ледникового периода — и сохранилась благодаря полной изоляции в глубинах Южного океана.

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Особенностью вида являются две темные полосы на боках, которых нет у других представителей рода. Образцы рыбы долго хранились в музейных коллекциях и только недавно были повторно проанализированы. Совпадение ДНК и внешних признаков позволило официально классифицировать новый вид.

Рыба принадлежит к семейству Bathydraconidae, которое известно редкостью находок: большинство представителей встречаются только на стадии личинок в планктонных образцах. У взрослых особей A. gouldae обнаружили наличие антифризных гликопротеинов — молекул, препятствующих росту кристаллов льда, что типично для нототениоидных рыб.

Полосатая драконовая рыба обитает на глубине сотни метров и имеет низкую способность к размножению — в ее яичниках мало икринок. Ученые считают, что взрослые особи подходят к мелководью только для охраны гнезд, тогда как личинки поднимаются ближе к поверхности.

Ареал рыб — чрезвычайно узкий: примерно 400 км вдоль побережья Антарктического полуострова. Именно эта территория испытывает одни из самых быстрых климатических изменений в мире. Например, станция «Эсперанса» в 2020 году зафиксировала рекордную температуру +18,3 °C. В результате потепления сокращается площадь морского льда, меняется экосистема и исчезают кормовые виды.

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Кроме климатических угроз, на A. gouldae влияет и промысел криля. Траловые сети охватывают именно те глубины, где обитают личинки этого редкого вида.

Вид назвали в честь американского научно-исследовательского судна Laurence M. Gould, которое завершило службу в 2024 году. Именно благодаря таким экспедициям удалось собрать образцы, ставшие основой для открытия.

Напомним, в Арктике фиксируют рост ртути в белых медведях. Ученые обнаружили концентрации токсина, которые в 20-30 раз превышают доиндустриальные показатели.