В Антарктиде обнаружили странное насекомое: как оно выживает в ледяной пустыне

Ученые идентифицировали уникальный вид наземных животных, который выживает в экстремальных условиях Антарктиды. Антарктическая мошка (Belgica antarctica) потеряла крылья в процессе эволюции, поскольку полеты в условиях антарктических штормов приводили бы к неизбежной гибели и чрезмерным энергозатратам.

Переход к наземному образу жизни позволил этому насекомому эффективно сохранять тепло и использовать микроскопические источники пищи, в частности мхи и остатки органики, которые обогащаются нутриентами из экскрементов пингвинов и тюленей.

В течение девяти месяцев в году мошка находится в состоянии полного замерзания, при этом ее клетки способны выдерживать глубокую дегидратацию и низкие температуры благодаря механизму быстрого закаливания. При необходимости насекомое может прожить целый месяц в условиях полного отсутствия кислорода.

Во время двухлетнего жизненного цикла личинки этой мошки проходят стадии развития под землей, где температурные колебания менее агрессивны, чем на поверхности. Перед второй зимой они вступают в генетически запрограммированную остановку развития, которая гарантирует синхронное появление взрослых особей с наступлением короткого антарктического лета.

Взрослая стадия жизни антарктической мошки длится всего несколько дней: после достижения половой зрелости насекомые интенсивно размножаются и неизбежно погибают.

