В Антарктике откололся гигантский айсберг величиной с Лондон (фото)

От Антарктики недалеко от британской исследовательской станции Галлей откололся гигантский айсберг. Размером он величиной с Лондон.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что датчики на поверхности шельфового ледника Брант подтвердили раскол поздно в воскресенье, 22 января, между 19:00 и 20:00 по Гринвичу.

Тем временем Британская антарктическая служба (BAS) информирует, что айсберг площадью почти 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров. Огромная ледяная гора откололась, когда трещина Прирва-1 полностью прошла через шельфовый ледник.

В BAS заявляют, что еще не связано с изменением климата. Мол, событие является "частью естественного поведения ледового шельфа Бранта".

"Наши гляциологи и оперативные группы ждали этого события. Измерения шельфового ледника проводятся несколько раз в день с помощью автоматизированной сети высокоточных GPS-инструментов, которые окружают станцию. Они измеряют, как шельфовый ледник деформируется и двигается", — говорит директор BAS, профессор Дам Джеймс Фрэнсис.

Фото: BAS.

В службе подчеркнули, что это уже второй крупный откол айсберга в этом районе за последние два года. Он произошел через 10 лет после того, как ученые BAS впервые обнаружили увеличение больших трещин во льду.

К слову, станция Галлей расположена в 20 километрах от линии разрыва. Там находится 21 работник. Пока им ничего не угрожает, а потому ученые продолжат свою работу до начала февраля. Впрочем, в случае опасности станцию Галлей смогут отодвинуть от края ледника.

Напомним, в марте 2022-го из-за рекордно высоких температур, которые фиксировались в Восточной Антарктиде, разрушился шельфовый ледник Конгера площадью 1200 квадратных километров. Сотрудник NASA Кэтрин Уокер отметил, что произошло самое значительное разрушение шельфового ледника с начала 2000-х годов.

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