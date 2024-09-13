В Apple собираются заблокировать некоторые айфоны: кто рискует остаться без смартфона

Вчера, 12 сентября, для бета-тестеров было запущено новейшая мера Apple по предотвращению краж: блокирование активации компонентов iPhone. Этот шаг, вероятно, вызывет некоторые споры, поскольку определенная часть пользователей, ремонтировавших свои смартфоны с использованием деталей, снятых со сломанных устройств, может остаться без смартфона.

Об этом пишет 9TO5Mac.

Компания Apple уже давно ищет действенные способы защиты iPhone от краж. Поскольку гаджеты пока не могут буквально бить преступников по рукам, производитель создает препятствия для пользования украденными смартфонами.

В частности, в iPhone есть функции Find My и Activation Lock. Первая позволяет отследить потерянное или украденное устройство, даже если оно выключено, а вторая не позволяет активировать смартфон и пользоваться им без ввода Apple ID и пароля первого владельца, даже если настройки сброшены до заводских.

Введение этих функций в свое время сильно обрушило рынок краденых айфонов, но не решило проблему окончательно. Воры все равно воруют смартфоны Apple, чтобы разобрать их и продать как запчасти.

Блокировка активации для деталей iPhone

Еще в апреле Apple объявила, что решит эту проблему, распространив блокировку активации на ключевые компоненты iPhone.

Apple собирается распространить свою популярную функцию Activation Lock на ключевые компоненты iPhone, чтобы предотвратить разборку украденных iPhone на детали. Если ремонтируемое устройство обнаруживает, что поддерживаемая деталь была получена из другого устройства с включенной Activation Lock или Lost Mode, возможности калибровки для этой детали будут ограничены.

Эта функция уже обнаружена в финальной бета-версии iOS 18 и связывает ваш Apple Account не только с вашим iPhone, но и с такими компонентами как аккумулятор, камеры и дисплей, на основе их индивидуальных серийных номеров.

Конечно, это не решит проблему полностью, поскольку не покрывает все компоненты, и, возможно, найдутся те, кто смирится с отсутствием калибровки и всплывающими на экране постоянными сообщениями в обмен на дешевый ремонт.

Но это нанесет огромный удар рынку ворованных iPhone, поскольку большинство людей не будут покупать устройство с очевидными проблемами, особенно если эти проблемы указывают на то, что в нем могут быть ворованные детали.

Напомним, каким будет новый iPhone17. Некоторые из моделей получат "прокачанную" алюминиевую конструкцию.

Читайте также: