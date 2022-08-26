В Аргентине нашли тело 900-летней женщины в каноэ: что поразило ученых

Во время археологических раскопок эксперты обнаружили тело 900-летней женщины. Но, что привлекло внимание экспертов, это то, что она похоронена в каноэ.

По оценкам ученых, женщина умерла в возрасте от 17 до 25 лет и похоронена недалеко от современной границы Чили и Аргентины. Но в отличие от других людей, похороненных поблизости, ее похоронили в каноэ. По мнению группы специалистов, это был символический способ помочь умершей отправиться в загробную жизнь.

Об этом пишет Gizmodo.

"Сначала мы даже не поняли, что нашли, поскольку такая практика не была популярна в Аргентине. Но в конце концов приятно удивились", — рассказал исследователь Альберто Энрике Перес.

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Женщина была найдена в Ньюэн-Антуге в предгорьях Патагонии. Ее назвали Индивидуум 3, поскольку на этом месте также обнаружены два других человеческих тела. Эти останки более поздние, датируются примерно 1482 годом, и они похоронены в каноэ. Исследователи считают, что Индивидуум 1 и 2 убит испанцами, о чем свидетельствуют травмы на их скелетах и ампутированные конечности.

Что повлекло ее смерть, эксперты пока не выяснили. Рядом с ее головой находился большой кувшин. Хотя большинство каноэ вокруг тела сгнило, осталось около 600 деревянных фрагментов.

Ранее стало известно, что в Израиле археологи раскопали в пустыне роскошное старинное имение в возрасте 1200 лет.

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