В Аргентине обнаружили неизвестную популяцию людей, живших в изоляции 8500 лет

Археологи на месте раскопок / © Associated Press

Реклама

Исследователи обнаружили в Аргентине древний род людей, существовавший в регионе более 8000 лет и почти не смешивавшийся с другими группами.

Об этом пишет The Independent.

Исследователи проанализировали ДНК, извлеченную из костей людей, живших на территории пампасов в разные эпохи на протяжении последних десяти тысячелетий. Самые старые образцы принадлежали человеку, погребенному вблизи города Хесус-Мария, возраст которого оценивается примерно в 8500 лет. Эта находка позволила ученым выделить отдельную генетическую линию, о которой раньше ничего не было известно.

Реклама

Ученые отмечают, что эта группа сохранялась как основной компонент предков в центральной части страны на протяжении восьми тысячелетий. Это позволяет иначе взглянуть на заселение одного из последних регионов мира, куда пришли современные люди.

Этот древний род людей сформировал разнообразные культуры и языки, распространившись из центральной Аргентины на юг. Около 3300 лет назад он смешался с населением пампасов и впоследствии стал там господствующим предком. Хотя контакты с другими группами существовали, ученые отмечают, что эта популяция в целом оставалась изолированной.

«Это важный эпизод истории континента, о котором мы просто не знали», — сказал ведущий автор исследования Хавьер Маравалл.

Ранее сообщалось, что ученые сделали открытие, которое делает «более романтичными» отношения людей и неандертальцев.