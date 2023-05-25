В Аргентине обнаружили останки гигантского динозавра: его окаменелости спровоцировали ДТП

В Аргентине палеонтологи обнаружили останки гигантского динозавра с длинной шеей, который жил примерно 90 миллионов лет назад. Его окаменелости оказались настолько тяжелыми, что привели к аварии на дороге во время транспортировки в Буэнос-Айрес.

Об этом пишет Live Science.

"Вес дестабилизировал транспортное средство и вызвал аварию. К счастью, никто серьезно не пострадал, а кости этого динозавра были настолько твердыми, что тоже не пострадали. Напротив, они разбили асфальт дороги", — сказал палеонтолог Фернандо Новас.

Этот инцидент стал вдохновением научного названия динозавра: Chucarosaurus diripienda. Языком коренных жителей региона кечуа "чукаро" означает "устойчивое и непобедимое животное", тогда как с латыни "дирипиенда" переводится как "разбитый" или "сломанный".

По словам ученых, подобные динозавры весили от 30 до 40 тонн.

В 2018 году палеонтологи обнаружили окаменелости C. diripienda. Эти останки были обнаружены разбросанными и частично погребенными в холмистых ландшафтах патагонской степи, расположенной в пределах провинции Рио-Негро. Всего идентифицировано семь разных костей, в том числе образцы как с передней конечности (плечевая, лучевая, пястная), так и с задней (седалищная, бедренная, большеберцовая и малоберцовая).

Напомним, канадские палеонтологи проанализировали данные, полученные относительно 32 наиболее полных скелетов тираннозавров и пришли к выводу, что эти огромные динозавры могли быть еще больше по размерам и весили 15 тонн.

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