В Арктике ученые зафиксировали аномалию, которая угрожает человечеству катастрофой

Арктика / © Associated Press

Экстремальная жара, длившаяся всего шесть недель летом 2024 года, привела к рекордному таянию льда на норвежском архипелаге Шпицберген. За этот короткий период он потерял 62 гигатонного льда, что составляет один процент всей его ледниковой массы. Этот объем льда сравним с массой всего ледового покрова Гренландии.

Об этом сообщается в исследовании в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование показало, что жара подняла среднюю температуру на архипелаге в августе с 7 до 11 градусов Цельсия. Чтобы оценить последствия этого, ученые измеряли уровень льда на месте и с помощью спутниковых снимков, а также рассчитали темпы потерь с 1991 года. За предыдущие 30 лет Шпицберген ежегодно терял менее 10 гигатонн льда из-за таяния и откалывания частей ледников. Однако в 2024 году большинство потерь произошло именно из-за таяния.

В общей сложности, вместе с соседними регионами в Баренцевом море, за период жары было потеряно 102 гигатонного льда. Это повлекло за собой повышение уровня мирового океана на 0,27 миллиметра. При этом таяние на одном только Шпицбергене отвечает за 0,16 миллиметра. Это делает этот регион одним из самых больших «доноров» повышения уровня моря в мире за 2024 год.

Хотя глобальное потепление может привести к более частым снегопадам, которые являются основным источником пополнения льда, ученые считают, что темпы таяния будут значительно опережать накопление льда.

Как волны жары угрожают человечеству?

Рекордная жара. 2024 официально стал самым жарким в истории наблюдений.

Увеличение смертности. В 2025 году десятидневная жара убила 2300 европейцев. По прогнозам, к концу века волны жары могут стать настолько частыми, что повлекут за собой гибель до двух миллионов человек.

Распространение заболеваний. Глобальное потепление способствует распространению комаров, переносящих тропические болезни, в умеренные широты.

Угроза биоразнообразию. Таяние льда на Шпицбергене ставит под угрозу Всемирное хранилище семян, поэтому существуют предложения по созданию такого биобанка на Луне.

Напомним, ледник Перито-Морено в Южном Патагонском ледниковом поле, десятилетиями считавшийся относительно стабильным, демонстрирует самые быстрые темпы таяния за последние 100 лет.