В Армении обнаружили захоронение "амазонок" бронзового века

Помимо человеческих остатков, археологи раскопали глиняную посуду, ожерелье, кинжал и наконечники стрел.

На раскопках на могильнике Джрапи, расположенном в Ширакской области в Армении, археологи обнаружили захоронение с останками трех воинов. Двое из них были женщинами, которые, судя по следам травм на скелетах, были участниками сражений наравне с мужчинами.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале International Journal of Osteoarchaeology.

Гробница, в которой были обнаружены тела, была закрыта четырьмя базальтовыми плитами общей длиной около 4,5 метра. Кроме останков людей, там находились шесть глиняных сосудов, бусы, кинжал и четыре наконечника бронзовых стрел.

По обнаруженным предметам захоронения датируют периодом поздней бронзы – то есть 3,5-3 тысячи лет назад.

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Скелеты хорошо сохранились, поскольку долгое время они находились под водой. Один принадлежал женщине 45-50 лет, второй – молодой девушке 16-20 лет, а третий – возможно мужчине, умершему в возрасте более 50 лет.

Следы травм на их скелетах подтверждают, что эти "амазонки" участвовали в боях. У одной из них перелом костей черепа, прижизненное ранение нижней челюсти острым оружием. Также на ее большеберцовой кости находятся следы от стрелы, попавшей в ногу. Наряду с другой археологи нашли наконечник стрелы, которым, как предполагают ученые, ее убили.

International Journal of Osteoarchaeology

По состоянию костей ученые пришли к выводу, что эти люди были физически развитыми всадниками и лучниками.

Кинжал обнаружен в погребении, вероятно, был личным оружием одной из "амазонок".

В общей сложности на территории Армении известно только три таких захоронения женщин-воинов.

Напомним, ранее археологи обнаружили, возможно, старейшую английскую монету в Канаде, которая была в обороте при Христофоре Колумбе.

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