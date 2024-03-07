В Атлантическом океане заметили гиганта, которого 200 лет считали вымершим

Объяснение того, почему кит заплыл в Атлантику, возможно скрывается в изменении климата.

Ученые заметили у берегов Новой Англии серого кита – это стало редким явлением для вида, который на протяжении веков вымирал в водах Атлантического океана, пока не исчез полностью.

Об этом пишет BBC.

По словам научного сотрудника аквариума Орлы О'Брайен, первой заметившей кита, они с коллегами не поверили своим глазам. Кит был замечен в 48 километрах к югу от Нантакета (Массачусетс). Исследователю удалось сфотографировать кита, а затем его изображение показали специалисту Кейт Леммле, подтвердившей, что на фото действительно серый кит.

Серых китов легко обнаружить из-за отсутствия спинного плавника, а также пятнистой серо-белой кожи. Представители этого вида являются обычным явлением для Тихого океана, однако в Атлантическом океане этот вид локально вымер — здесь серых китов последний раз наблюдали еще в 18 веке.

Повышение глобальной средней температуры привело к тому, что Северо-Западный проход, соединяющий Тихий и Атлантический океаны через арктические воды, летом был свободен ото льда. В результате серые киты смогли путешествовать между океанами более свободно, чем в предыдущие столетия.

Напомним, ирландец по имени Ойн О'Фоудхейген утверждает, что во время нового наблюдения снял на камеры лохнесское чудовище.

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