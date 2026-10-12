В Атлантике меняется система, от которой зависит погода в Европе: ученые объяснили последствия

Атлантический океан / © Unsplash

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В Атлантическом океане работает гигантская система течений, от которой в значительной степени зависит климат Европы. Речь идет об Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции — AMOC, своеобразный «конвейер», переносящий тепло между разными частями океана.

Об этом рассказывает Discover Wildlife.

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Система работает благодаря ветру, а также различиям температуры и солености воды. Теплые воды двигаются на север, где постепенно охлаждаются, становятся более солеными и тяжелыми, после чего погружаются на глубину. Более холодные потоки возвращаются к югу, где вода снова нагревается и поднимается к поверхности.

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На работу AMOC также влияет подводный водопад в Датском проливе – самый большой в мире, расположенный на значительной глубине.

По данным Национального океанографического центра Великобритании, эта циркуляция переносит тепло и питательные вещества в более холодные широты, а также способствует перемещению углерода в глубины океана.

Именно благодаря AMOC среди других факторов зимы в Великобритании и Северо-Западной Европе остаются относительно мягкими.

Почему океанический «конвейер» может замедляться

В Met Office отмечают, что климатические модели указывают на возможное ослабление AMOC в течение XXI века на фоне увеличения концентрации парниковых газов.

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Глобальное потепление нагревает океаны, увеличивает количество осадков и ускоряет таяние льда. Поэтому в Атлантику попадает больше пресной воды, которая делает океаническую воду менее плотной.

В результате она хуже погружается на глубину, а сам конвейер может работать медленнее.

Это важно не только для температуры в Европе. Если погружение замедляется, океан также менее эффективно перемещает углекислый газ из атмосферы в более глубокие слои. Это может способствовать накоплению большего количества парниковых газов в атмосфере.

Что может произойти дальше

В то же время у ученых пока нет однозначного ответа, насколько сильно может ослабнуть AMOC и способна ли эта система остановиться полностью.

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В NOAA отмечают, что исследования указывают на ее ослабление последнего столетия, однако дальнейшее развитие процесса остается неопределенным.

Если циркуляция продолжает замедляться, последствия могут быть масштабными. Среди возможных сценариев называются изменения климата в Европе, засухи в Южной Африке и повышение уровня моря вдоль восточного побережья США.

Напомним, в Тихом океане развивается чрезвычайно мощный феномен Эль-Ниньо, который, по оценкам синоптиков, может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. В то же время в США и Европе прогнозируют усиление экстремальных погодных явлений — от жары и засухи до сильных осадков, штормов и наводнений.

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