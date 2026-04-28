В Австралии нашли 11-километровый «шрам» на земле: ученые объяснили, откуда он взялся

Огромный удивительный "шрам", обнаруженный на спутниковых снимках на равнине Налларбор в Австралии

В Австралии на спутниковых снимках Google Earth заметили огромный загадочный "шрам" протяженностью около 11 километров. Странная линия пересекала сухую местность на равнине Налларбор и сначала поставила исследователей в тупик.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

Все началось с того, что спелеолог, просматривая Google Earth, обратил внимание на необычную полосу земли. После этого на нее обратили внимание ученые, которые стали изучать спутниковые снимки и данные с места.

Равнина Налларбор – очень отдаленный и малообитаемый район, поэтому даже мощные погодные явления там могут остаться незамеченными. Именно так, по выводам исследователей, произошло и в этот раз.

Точное место расположения загадочного эрозионного рубца.

По данным исследования, "шрам" простирается примерно на 11 километров, а его ширина составляет от 160 до 250 метров. Он проходит через Западную и Южную Австралию.

Сравнивая спутниковые снимки, сделанные в разное время, ученые установили, что след появился между 16 и 18 ноября 2022 года. Приблизительно в этот же период на снимках в этом районе были заметны круглые синие пятна — вероятно, временные лужи после сильных дождей.

Исследователи связали эти признаки с мощной штормовой системой, проходившей через регион. Впоследствии полевые исследования подтвердили эту версию.

Когда ученые прибыли через несколько месяцев, они обнаружили характерные циклоидальные следы вдоль полосы. Такие следы могут оставаться после торнадо.

На западной стороне рубца отчетливо видны циклоидные метки.

«Появление таких следов без существенных доказательств наводнения как альтернативной причины еще больше подтверждает этот аргумент», — отметил не участвовавший в исследовании метеоролог Центрального Мичиганского университета Джон Аллен.

По оценкам ученых, интенсивность торнадо могла достигать уровня F2-F3, а скорость ветра превышать 200 км/ч. Вероятно, он двигался с запада на восток, вращался по часовой стрелке и длился от семи до 13 минут.

Несмотря на силу стихии, торнадо никто не зафиксировал, потому что он не задел населенные пункты или инфраструктуру. Именно изолированность равнины Налларбора объясняет, почему явление осталось незамеченным.

До этого в регионе было зарегистрировано всего три торнадо. Интересно, что все они, как и этот случай, произошли в ноябре.

«Шрам» оставался видимым даже спустя 18 месяцев после происшествия. Из-за засушливого климата растительность в этой местности восстанавливается медленно, следовательно, на земле сохранился достаточно долго, чтобы его могли исследовать.

«Обычно мы узнаем о торнадо из свидетельств очевидцев или из-за разрушений, которые они покидают. Но здесь он фактически просто "оставил свой след" на поверхности равнины Налларбор», – объяснил автор исследования, физический географ Словенской академии наук и искусств Матей Липар.

По словам ученых, этот случай дал редкую возможность изучить последствия мощного торнадо задолго после того, как сам шторм прошел.

