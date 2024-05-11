В Австралии воспроизвели внешность загадочной египетской мумии (фото)

Реконструкция лица мумии была создана на основе компьютерной томографии и 3D-моделирования черепа.

Мумифицированная человеческая голова древней египетской мумии почти сто лет хранилась в библиотеке обычной австралийской школы. Благодаря усилиям команды исследователей и скульптора-криминалиста Дженнифер Манн теперь посетители библиотеки смогут увидеть ее реконструированное реалистичное лицо.

Об этом пишет Live Science.

Этот древний артефакт до сих пор является археологической загадкой. Неизвестно, где и когда была найдена эта мумия, почему в конце концов в Австралию попала только ее голова и где осталось тело. Единственный факт ее истории – записка, датированная 1915 годом, в которой указано, что этот предмет является частью настоящей египетской мумии.

Известно, что артефакт школе подарили, но история не сохранила имени дарителя. По одной из версий, голову в среднюю школу Графтона на севере Нового Южного Уэльса привез местный врач, который мог купить ее во время учебы в Шотландии. По другой – это подарок местного жителя, который был египтологом.

Дженнифер Манн рассказала, что в последнее время музеи пытаются избежать экспозиций с остатками древних людей по морально-этическим причинам. Поэтому скульптура-реконструкция головы мумии позволит отвлечь внимание посетителей от биологических останков.

Скульптор работает в Викторианском институте судебной медицины (VFIM) в Мельбурне и уже имеет опыт реконструкции внешности нескольких исторических личностей, в частности древней египтянки Меритамун, мумифицированная голова которой хранится в музее анатомии и патологии Мельбурнского университета.

Чтобы провести последнюю реконструкцию, исследователи сначала сделали компьютерную томографию мумифицированной головы, затем создали цифровую модель и напечатали ее из полимерной смолы на 3D-принтере.

После этого Манн вылепила реалистичное лицо, опираясь на анализы, проведенные университетами Австралии и Италии. Оказалось, что голова принадлежала женщине, умершей в возрасте 50-60 лет.

На лице мумии сохранились остатки сусального золота. Такая практика мумификации применялась в Египте в греко-римский период (332 г. до н. э. – 395 г. н. э.). Реконструкция ее внешности явила миру образ пожилой египтянки с волосами, уложенными в греческом стиле, что было модной тенденцией в те времена.

ДНК-анализ мумифицированных останков исследователи не производили, поэтому неизвестно, какого цвета была кожа женщины и ее глаза. Поэтому Манн решила покрыть скульптуру бронзовой смолой, подчеркивающей черты лица.

Вы можете строить реконструкцию древнего egyptian mummy, що languished в Australian High School для центра https://t.co/t700SBfSrf ? pic.twitter.com/rSP72fCUdV — Nrken19 (@nrken19) May 10, 2024

Напомним, исследователи воспроизвели лицо самой известной мумии Перу. Мумия, известная как "Хуанита" или "Ледяная дева инков", принадлежит девушке, принесенной в жертву во время ритуала более 5000 лет назад.

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